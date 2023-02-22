"Рахунок 1:1, ми на 70-й хвилині": Буданов розповів про майбутній переломний момент у війні з РФ

У ГУР МО вважають, що українцям вдалося вистояти завдяки трьом причинам – Богу, мотивації звільнити свої землі та допомоги від цивілізованого світу. Весна, на думку Буданова, буде успішною для України на багатьох ділянках фронту.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, як і коли може закінчитися війна в Україні. Його нове інтерв'ю було опубліковано порталом Forbes.

За словами Кирила Буданова, вже з середини весни в Україні розпочнуться вирішальні бої, і до кінця травня весь світ зможе побачити вагомі результати на користь України. Це стане переломним моментом протистояння.

"Рахунок 1:1, а хвилина 70-та. Це суб'єктивне бачення", — відповів Кирило Буданов, коли його попросили провести аналогію з футбольним матчем тривалістю на рік.

Є також кілька причин, з яких українцям вдалося вистояти у перші місяці війни, коли ще ніхто не розумів, що відбуватиметься далі. Тепер із упевненістю можна сказати, що війна закінчиться після повернення Україною кордонів 1991 року.

Насамперед, як зазначає глава ГУР МО, — з нами Бог. Ми продовжуємо боротися, адже ми на своїй землі і нам нема куди йти. Третьою причиною наших успіхів є допомога цивілізованого світу, який із перших днів визначився із позицією.

"Завершиться війна першою фазою для нас — вихід на адміністративний кордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70 хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, 22 лютого у цьому ж інтерв'ю порталу Forbes Кирило Буданов розповів про нестачу бронетехніки для мобілізованих у РФ. Автоматів у окупантів вистачить на будь-яку кількість людей, а техніки на складах залишилося близько 35%.

Також в інтерв'ю Forbes глава ГУР МО відреагував на пожежі в РФ на стратегічних об'єктах. Він вважає, що це далеко не випадковість, адже такі події в Росії почали відбуватися регулярно.