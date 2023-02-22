"Їдуть на Уралах та КамАЗах": Буданов про нестачу бронетехніки для мобілізованих у РФ

За словами начальника ГУР, автоматів в окупантів вистачить на будь-яку кількість людей, а техніки на складах залишилося близько 35%.

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Начальник головного управління Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що мобілізованим у РФ не вистачає бронетехніки. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

За словами Кирила Буданова, до РФ мобілізували 316 тисяч військових, з яких понад 90% вже відправлено на фронт. На запитання журналіста, скільки окупанти можуть видавати автоматів, бронемашин та танків, Буданов заявив, що автоматів вистачить на будь-яку кількість солдатів. Бронетехніки не вистачає, але, за словами начальника ГУР, це командуванню окупантів не заважає.

"Зараз багато підрозділів, що формуються з нуля. Вони йдуть без техніки, на "Уралах" та "Камазах". У них у штаті вже немає БМП, БТРів. Техніка вся знімається з довгострокового зберігання, вони зняли вже більше 60%, залишилося близько 35 %", — заявив Буданов.

При цьому він зазначив, що в РФ не здатні виробляти 800 танків на рік, як про це заявляв Медведєв. У мирний час у Росії не робили стільки танків, а у воєнний тим паче.

Також генерал-майор зазначив, що незважаючи на мобілізацію вже 316 тисяч бійців у РФ, вона продовжується і дотепер. ЗС РФ зазнають "захмарних втрат".

Нагадаємо, 22 лютого в німецькій розвідці заявили, що РФ планує призвати ще 1 млн осіб.

17 лютого в Маріуполі окупанти розпочали відриту мобілізацію для війни проти України.