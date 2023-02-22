Призвуть ще 1 мільйон: розвідка Німеччини назвала мобілізаційний потенціал ЗС РФ

За словами голови розвідслужби Бруно Каля, російський президент не готовий до переговорів із Україною та націлений на перемогу на фронті. Перевага ЗСУ над загарбниками можлива лише в разі сталої підтримки Заходу, додав він.

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Росія здатна мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців. Про це заявив голова розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль в інтерв'ю газеті Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За словами голови німецької розвідки, командування РФ восени 2022 року набрало до армії близько 300 тисяч осіб. Частина поки що проходить навчання, а декого вже відправили воювати.

Мобілізаційний потенціал Росії — до мільйона людей, і якщо в Кремлі вирішать за необхідне, їх призвуть, вважає Каль.

Українські військові показують високий клас у боях із окупантами, які значно перевершують їх за чисельністю, зауважив він.

"Багато в чому хід війни виявився зовсім не таким, як припускали росіяни та Захід. Спочатку Москва думала, що візьме Україну під контроль завдяки кільком чітким військовим крокам, але це не спрацювало й дало українцям велику ситуаційну перевагу", — пояснив Каль.

За його словами, перевага ЗСУ на фронті в довгостроковій перспективі можлива лише в разі дуже стійкої підтримки Заходу.

"Зараз це більше схоже на окопну, дуже жорстоку війну на виснаження", — описав Каль, що відбувається в Україні.

Путін не хоче миру

Бруно Каль переконаний у неготовності російського президента Володимира Путіна сідати за стіл переговорів. Зараз він прагне максимально реалізувати переваги на полі бою, щоби далі диктувати умови світу.

Загарбники зосередили увагу на Донбасі та відправляють туди все більше сил, але амбіції Путіна стосуються не лише України, — попередив німецький розвідник.

[ + – ] Німецька розвідка фіксує посилення бойових дій на Донбасі Фото: Новая газета

"Це включає велику сферу впливу навколо Росії. Україна — лише частина цього. Путін чинить опір наближенню до Росії демократії та верховенства права", — додав Каль.

Говорячи про новий наступ ЗС РФ, він помітив посилення бойових дій на Донбасі, куди стягують нові війська.

"Є побоювання, що Росія зможе відправити на фронт численних резервістів останньої хвилі мобілізації", — сказав фахівець.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України 21 лютого заявили про підготовку до масової мобілізації студентів очної форми навчання. У ВНЗ створюють "ділянки оповіщення", які допомагають військкомам видавати студентам повістки.

Американська газета The New York Times із посиланням на джерела в спецслужбах 21 лютого писала про додаткову мобілізацію в РФ. Президент РФ вважає велику війну битвою за "відновлення історичних земель".