Призовут еще 1 миллион: разведка Германии назвала мобилизационный потенциал ВС РФ

По словам главы разведслужбы Бруно Каля, российский президент не готов к переговорам с Украиной и нацелен на победу на фронте. Преимущество ВСУ над захватчиками возможно лишь при устойчивой поддержке Запада, добавил он.

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Россия способна мобилизовать на войну против Украины еще до одного миллиона военнослужащих. Об этом заявил глава разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам главы немецкой разведки, командование РФ осенью 2022 года набрало в армию около 300 тысяч человек. Часть пока проходит обучение, а некоторых уже отправили воевать.

Мобилизационный потенциал России — до миллиона человек и если в Кремле посчитают необходимым, их призовут, полагает Каль.

Украинские военные показывают высокий класс в боях с оккупантами, которые значительно превосходят их по численности, заметил он.

"Во многом ход войны оказался совсем не таким, как предполагали россияне и Запад. Сначала Москва думала, что возьмет Украину под контроль благодаря нескольким четким военным шагам, но это не сработало и дало украинцам большое ситуационное преимущество", — пояснил Каль.

По его словам, преимущество ВСУ на фронте в долгосрочной перспективе возможно лишь в случае очень устойчивой поддержки Запада.

"Сейчас это больше похоже на окопную, очень жестокую войну на истощение", — описал Каль происходящее в Украине.

Путин не хочет мира

Бруно Каль убежден в неготовности российского президента Владимира Путина садиться за стол переговоров. Сейчас он стремится максимально реализовать преимущества на поле боя, чтобы далее диктовать условия мира.

Захватчики сосредоточили внимание на Донбассе и отправляют туда все больше сил, но амбиции Путина касаются не только Украины, предупредил немецкий разведчик.

[ + – ] Немецкая разведка фиксирует усиление боевых действий на Донбассе Фото: Новая газета

"Это включает в себя большую сферу влияния вокруг России. Украина — лишь часть этого. Путин сопротивляется приближению к России демократии и верховенства права", — добавил Каль.

Говоря о новом наступлении ВС РФ он заметил усиление боевых действий на Донбассе, куда стягивают новые войска.

"Есть опасения, что Россия сможет отправить на фронт многочисленных резервистов последней волны мобилизации", — заключил специалист.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 21 февраля заявили о подготовке к массовой мобилизации студентов очной формы обучения. В ВУЗах создают "участки оповещения", которые помогают военкомам выдавать студентам повестки.

Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах 21 февраля писала о дополнительной мобилизации в РФ. Президент РФ считает большую войну битвой за "восстановление исторических земель".