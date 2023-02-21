"Нет другого выбора": Путин вскоре может мобилизовать еще сотни тысяч человек, — СМИ

По словам журналистов, в своем выступлении 21 февраля Путин, скорее всего, будет доказывать, что он не только якобы спасает Украину от "нацизма", но и спасает саму Россию от захвата НАТО.

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Президента РФ Владимир Путин может мобилизовать больше россиян в свою армию к уже призванным 300 тысячам человек. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на американские спецслужбы.

Журналисты пишут, что внезапный визит президента США Джо Байдена в Киев стал испытанием для Путина, который планирует выступить во вторник. Еще год назад глава Кремля считал, что сможет захватить Киев, стремясь восстановить империю Петра Первого.

В материале сказано, что в своем выступлении Путин, скорее всего, будет доказывать, что он не только якобы спасает Украину от "нацизма", но и спасает саму Россию от захвата НАТО. Он почти наверняка назовет свою войну битвой за восстановление исторических земель России.

Издание пишет, что пока неизвестно, повлияет ли визит Байдена в украинскую столицу на речь Путина. Текст, скорее всего, был подготовлен сильно заранее. Правда, речь станет первым обращением к нации с 2021 года. Аналитики считают, что в прошлом году он пропустил ее, потому что ему не хватало хороших новостей на фоне неудач России на фронте.

По словам журналистов, в настоящее время многие ожидают, что эта речь будет включать различные манипуляции о Западе, который якобы хочет разрушить Россию.

"Я полагаю, что обращение президента Путина не принесет либералам ничего хорошего", — заявил Константин Малофеев, российский бизнес-магнат и известный сторонник российского вторжения в Украину.

По его словам, Путин якобы понимает, что делает, так как "у нас сейчас нет другого выбора".

При этом Татьяна Становая, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, заявил, что речь Путина может быть очень "жестокой". Возможно, он будет подыгрывать так называемым "ястребам", которые поддерживают войну с Украиной и выступают за движение до "победного конца".

Ранее Фокус писал, что в РФ анонсировали послание Путина. По словам российских журналистов, на улицах Москвы появились "странные баннеры" с датой 21 февраля. Именно в этот день президент РФ должен выступить с посланием Федеральному собранию.

Еще напомним, что стало известно, что сказали Зеленский и Байден по итогам встречи в Киеве. Президент Украины заявил, что нужно сделать все, чтобы 2023 год стал годом победы. В то же время его американский коллега предупредил, что "нас ждут тяжелые годы".