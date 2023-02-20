Пропагандистские слоганы на черном фоне: в РФ анонсировали послание Путина (фото, видео)

По словам российских журналистов, на улицах Москвы появились "странные баннеры" с датой 21 февраля. Именно в этот день президент РФ должен выступить с посланием Федеральному собранию.

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В столице Российской Федерации появились баннеры с пропагандистскими слоганами на черном фоне. Предположительно, плакаты являются анонсом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится во вторник, 21 февраля. Об этом сообщает российский Telegram-канал "ЧТД".

"На улицах Москвы тем временем появились странные баннеры с датой 21 февраля — завтра Путин выступит с посланием Федеральному собранию", — пишут авторы канала.

Также были опубликованы фото и видео упомянутых баннеров, на которых можно увидеть изображения танков, военных с котиками, а также лозунги, часто используемые российской пропагандой:

"История всегда повторяется";

"Смотреть и слушать";

"Сила в правде, в правда за нами";

"Граница России нигде не заканчивается".

[ + – ] Пропагандистские баннеры в Москве

Последний лозунг, вероятно, является отсылкой к высказыванию Владимира Путина семилетней давности на церемонии вручения премий Русского географического общества.

[ + – ] Владимир Путин на вручении премий Русского географического общества.

Отметим, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В прошлом году в этот день российский президент поведал о своем видении истории, заявив, что Украину якобы "создал" Ленин.

Напомним, что 2 февраля во время встречи с представителями российских молодежных патриотических организаций Владимир Путин назвал правду "главным оружием" России в информационной борьбе.

Фокус также писал о том, что 25 января Владимир Путин, встретился с российскими студентами и заявил, что главной целью войны против Украины является "защита самой России". Президент РФ также пообещал подумать над тем, чтобы задействовать студентов в "восстановлении" территорий Украины.

Еще мы писали, что 18 января, во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин сообщил, что начал войну против Украины, чтобы ее завершить и "защитить людей" на Донбассе.