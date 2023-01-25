Путин назвал целью нападения на Украину "защиту самой России" (видео)
Президент РФ на встрече со студентами заявил, что Кремль ведет войну против Украины, чтобы защититься от "угроз на прилегающих территориях". По словам Путина, сейчас россиянам необходимо выяснить, "кто мы сегодня в этом мире".
Президент РФ Владимир Путин в среду, 25 января, встретился с российскими студентами в кластере "Ломоносов" МГУ и заявил, что главной целью войны против Украины является "защита самой России". Соответствующее видео публикуют в российских телеграм-каналах, передает Фокус.
Глава государства-агрессора указал, что студенты могут "острее и точнее всего понимать необходимость" действий РФ в отношении людей, которые проживают на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
"Цель, как я уже много раз говорил, прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях", — сказал Путин.
Кроме того российский президент заявил, что сейчас важно "понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире", "в чем заключается будущее" РФ и роль государства "в многополярном мире".
Также Путин пообещал подумать над тем, чтобы задействовать студентов в "восстановлении" оккупированных Россией территорий Украины, учитывая вопросы безопасности там.
В ходе своего общения со студентами Путин затронул и тему российской культуры, которую, по его словам, страны Запада хотят "отменить". По словам российского президента, РФ не собирается отказываться от Бетховена, Баха или О. Генри и Россия "без мировой классики жить не будет".
Напомним, 18 января президент РФ Владимир Путин назвал Донецкую и Луганскую области "историческими территориями" РФ, добавив, что начал войну против Украины, чтобы ее завершить и "защитить людей" на Донбассе.
А 25 декабря Путин назвал целью войны против Украины "объединение русского народа".
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