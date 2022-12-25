"Объединить русский народ": Путин назвал новую цель в войне с Украиной

Президент РФ заявил, что действия геополитических оппонентов Москвы направлены на растаскивание "исторической России". Он считает, что в вопросе войны в Украине Россия движется в правильном направлении.

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Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена "стать на защиту людей", которые проживают в Украине, после так называемого "государственного переворота" в 2014 году. По его словам, действия геополитических оппонентов в лице стран Запада направлены на растаскивание "исторической России". Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 1".

"Разделяй и властвуй. Они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас. А наша цель в другом — в объединении русского народа", — сказал Путин.

Отвечая на вопрос журналиста, не подходит ли РФ к опасной черте в связи с войной в Украине, российский президент сказал, что не считает ее такой уж и опасной. Он уверен, что Москва движется в правильном направлении, и якобы защищает свои национальные интересы и интересы граждан.

"Другого выбора как защиты наших граждан просто нет. Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они", — заявил президент РФ.

Напомним, 24 декабря СМИ писали, что Владимир Путин получает устаревшие сводки о войне в Украине, приукрашенные его администрацией. По информации журналистов, глава РФ не заходит в Интернет, опасаясь слежки, поэтому изучает только письменные доклады.

Ранее, 22 декабря аналитики из Института изучения войны писали, что Путин пытается добиться уступок от Лукашенко в войне против Украины. Белорусский лидер, как считают аналитики, не спешит принимать более широкие требования Кремля, в том числе присоединение ВС РБ к войне против Украины.