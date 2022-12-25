"Об'єднати російський народ": Путін назвав нову ціль у війні з Україною

Президент РФ заявив, що дії геополітичних опонентів Москви спрямовані на розтягування "історичної Росії". Він вважає, що у питанні війни в Україні Росія рухається у правильному напрямку.

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Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія була змушена "стати на захист людей", які проживають в Україні, після так званого "державного перевороту" у 2014 році. За його словами, дії геополітичних опонентів в особі країн Заходу спрямовані на розтягування "історичної Росії". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

"Поділяй і владарюй. Вони завжди намагалися це зробити, намагаються зробити це і зараз. А наша мета в іншому — в об'єднанні російського народу", — сказав Путін.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи не підходить РФ до небезпечної межі у зв'язку з війною в Україні, російський президент сказав, що не вважає її такою вже й небезпечною. Він упевнений, що Москва рухається у правильному напрямку, і нібито захищає свої національні інтереси та інтереси громадян.

"Іншого вибору як захисту наших громадян просто немає. Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа — не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони", — заявив президент РФ.

Нагадаємо, 24 грудня ЗМІ писали, що Володимир Путін отримує застарілі зведення про війну в Україні, прикрашені його адміністрацією. За інформацією журналістів, глава РФ не заходить до Інтернету, побоюючись стеження, тому вивчає лише письмові доповіді.

Раніше, 22 грудня аналітики з Інституту вивчення війни писали, що Путін намагається домогтися поступок від Лукашенка у війні проти України. Білоруський лідер, як вважають аналітики, не поспішає приймати ширші вимоги Кремля, зокрема, приєднання ЗС РБ до війни проти України.