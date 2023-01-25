Путін назвав метою нападу на Україну "захист самої Росії" (відео)

Президент РФ на зустрічі зі студентами заявив, що Кремль веде війну проти України, щоб захиститись від "загроз на прилеглих територіях". За словами Путіна, зараз росіянам необхідно з'ясувати, "хто ми сьогодні у цьому світі".

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Президент РФ Володимир Путін у середу, 25 січня, зустрівся з російськими студентами у кластері "Ломоносов" МДУ та заявив, що головною метою війни проти України є "захист самої Росії". Відповідне відео публікують у російських телеграм-каналах, повідомляє Фокус.

Глава держави-агресора зазначив, що студенти можуть "гостріше і найточніше розуміти необхідність" дій РФ щодо людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей.

"Мета, як я вже багато разів говорив, перш за все, захист людей і захист самої Росії від тих загроз, які намагаються створити на прилеглих до нас наших же історичних територіях", — сказав Путін.

Крім того, російський президент заявив, що зараз важливо "зрозуміти, хто ми сьогодні, хто ми в цьому складному світі", "у чому полягає майбутнє" РФ і роль держави "в багатополярному світі".

Також Путін пообіцяв подумати над тим, щоб задіяти студентів у "відновленні" окупованих Росією територій України з огляду на питання безпеки там.

У процесі свого спілкування зі студентами Путін торкнувся і теми російської культури, яку, за його словами, країни Заходу хочуть "скасувати". За словами російського президента, РФ не збирається відмовлятися від Бетховена, Баха чи О. Генрі й Росія "без світової класики жити не буде".

Нагадаємо, 18 січня президент РФ Володимир Путін назвав Донецьку та Луганську області "історичними територіями" РФ, додавши, що розпочав війну проти України, щоб її завершити та "захистити людей" на Донбасі.

А 25 грудня Путін назвав метою війни проти України "об'єднання російського народу".

Також Фокус розбирався, які існують перспективи падіння режиму Путіна в Росії.