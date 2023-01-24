Чи впаде режим Путіна? Публічна політика за російської диктатури воєнного часу

Внутрішньополітична ситуація у Росії безпрецедентна. Внутрішні противники режиму тікали, а його звичні союзники виявилися критичнішими, ніж очікувалося. Короткий період майже повної закритості еліти тривав лише кілька місяців після початку війни, а нездатність Росії досягти своїх стратегічних та оперативних цілей означає, що простір для амбітних голосів різко розширився за лічені місяці.

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Попри те, що Росія перебуває у повній владі войовничого авторитарного режиму, вона не скотилася на тоталітарний шлях, а радше демонструє ознаки спотвореної, але динамічної авторитарної публічної політики. Путинський режим — це персоналістська диктатура, що характеризується значною стабільністю еліт у верхах. А проте політична динаміка, що постає перед очима громадськості, навряд чи однорідна і відображає реальні претензії на владу та вплив, які можуть допомогти західним спостерігачам зрозуміти політичну систему Росії, що трансформується.

Фокус переклав новий текст Джуліан Г. Воллер, присвячений політичному майбутньому керівництва Росії.

Три взаємозалежних прояви громадської політики особливо корисні розуміння динаміки режиму у Росії.

По-перше, це гучний хор "військових кореспондентів", які стали джерелом творчої критики на яструбиному фланзі російського політичного спектру.

По-друге, це сходження військово-політичних постатей, схожих на воєначальників, і навмисне використання ними політики як публічного видовища, що стає ще помітнішим на тлі завченої покірності ширшої елітної когорти режиму.

Нарешті, існує давно відсунута на другий план система політичних партій, яка дає найяскравіші приклади поділу думок еліти нижчого рівня з приводу війни.

Російський режим переживає величезні політичні та суспільні потрясіння. Ці нові події дозволяють зрозуміти, на що перетворюється Росія — на режим, у якому успадкована еліта швидко йде на другий план під критику різноманітних "патріотичних" голосів, які відкрито і публічно претендують на політичну легітимність і місце на арені прийняття рішень.

Тріумфи та випробування "воєнкорів"

Російський внутрішній інформаційний простір значно звузився, особливо для ліберальних та західних видань, яким досі вдавалося вижити. Проте для російських письменників і коментаторів, які стоять на яструбиній, провоєній чи націоналістичній стороні медійного вододілу, сталося протилежне. Зростання лав "воєнних кореспондентів" або воєнкорів отримали назву "нових лідерів думок" в екосистемі вітчизняних ЗМІ.

Деякі популярні "воєнкори" — це анонімні чи колективні групи з акаунтами в Telegram, тоді як інші — деякі люди, які нині розвивають особисті бренди як репортери. Попри те, що цей термін належно належить до письменників та учасників бойових дій на місцях, середовище, в якому вони мешкають, включає ширше коло дисидентних провоєнних коментаторів і лідерів думок, що пишуть на тих же або таких платформах.

Воєнкори стали помітні як усередині Росії, так і серед спостерігачів на Заході своєю відкритою критикою поведінки російських збройних сил у війні. Ця критика широкомасштабна, використовує зухвалу та емоційну мову і зазвичай наводить набагато більше конкретики про оперативні, тактичні і навіть логістичні деталі конфлікту, ніж основні російські ЗМІ чи урядові пресбрифінги.

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Місце "воєнкорів" у російському медіасередовищі зараз незаперечне — і незвичайне. Їхня легітимність як обізнані, скептично налаштовані до Кремля та виступаючі за війну голоси дає їм кредит довіри та величезну аудиторію — закономірний результат для добре поінформованих і піклуються про свій бренд інтернет-підприємців, які обходять традиційні канали влади та інформації. Навіть ті "воєнкори", які демонструють ознаки впливу та маніпуляцій з боку державних та політичних еліт, зазвичай роблять собі ім'я завдяки критичним коментарям. Справді, прагнення уряду використовувати "воєнкорів" у своїх цілях є показником їхнього впливу. Путін неодноразово зустрічався з обраним складом "воєнкорів" як приватно, так і публічно, а потім формалізував їх роль як "четверту владу" через робочу групу, створену в грудні цього року.

Через війну воєнкори отримали вплив формуванні курсу авторитарної політики Росії воєнного часу. Після катастрофи на полі бою під Ізюмом та Балаклією жорстку критику воєнкорів було неможливо ігнорувати. Це призвело до публічних звинувачень військового керівництва у відповідальності за невдачу, що зрештою підготувало підґрунтя для призначення генерала Суровікіна у жовтні 2022 року.

Куди подінеться це ядро популярних письменників воєнного часу, залишається незрозумілим. Той факт, що Кремлю вдається лише частково стримувати критику, що виходить з консервативних і войовничих патріотичних флангів, сам по собі заслуговує на пильну увагу. Прихована довіра російських політичних коментаторів до військового відомства принаймні в тому, що стосується прийняття стратегічних і оперативних рішень, різко впала, і Москва більше не може дозволити собі розкіш вважати, що вона може контролювати інформаційний простір.

Нові політичні військові барони

Феномен воєнних кореспондентів, який вплинув перебіг російської внутрішньої політики, далеко ще не єдиний. Однією з ключових подій останнього року стало різке зростання авторитету деяких представників еліти, які взяли він нову роль політиків-воєначальників. Два найважливіші з них — Рамзан Кадиров, багаторічний субнаціональний диктатор Чечні, та Євген Пригожин, пов'язаний з Путіним олігарх, який керує групою найманців "Вагнер" (так звана ПВК "Вагнер").

[ + – ] Євген Пригожин та Рамзан Кадиров

Ні Кадиров, ні Пригожин не є новими фігурами у російській еліті. Кадиров має репутацію запеклого супротивника інших членів екосистеми російських спецслужб, який постійно ворогує з Федеральною службою безпеки з приводу меж повноважень та ступеня своєї безкарності. Тим часом ПВК "Вагнер" зробила собі ім'я в Сирії, явно служачи зовнішній політиці режиму, і останніми роками розширювала геополітичне охоплення Росії — особливо в Африці.

Попри все це, їхній авторитет значно зріс після війни, що є наслідком їх цікавого становища як одноосібних командирів великих армій, які діють напівнезалежно від російських збройних сил. Цей незвичайний поділ у структурі збройних сил російської держави не є повним, але батальйони кадировців використовувалися як окремі ударні війська — і, безумовно, представлялися у такому вигляді для внутрішніх ЗМІ — тоді як вагнерівцям були надані неофіційні повноваження набирати людей з в'язниць та інакше оминати громіздкі бюрократичні перепони збройних сил. Зрозуміло, саме "Вагнер" сьогодні знаходиться в самому центрі битви за Соледар, що триває.

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Ця незвичайна ступінь свободи у військовій сфері сприяла громадському позиціонування обох. Кадиров та Пригожин широко використовують Telegram, відео та інтерв'ю, щоб продемонструвати повну лояльність Путіну та одночасно зміцнити свій особистий імідж як прагматичних, небезпечних лідерів, готових до надзвичайного насильства. Однак це створення іміджу виходить далеко за межі створення привабливого, войовничого бренду. Воно дало їм можливість втручатися у внутрішню політику Росії з більшою силою, ніж раніше. Фактично, вони створили для себе ніші "баронів воєнного часу", здатних безпосередньо впливати як на політику, так і на перебіг війни.

Протягом кількох місяців, починаючи з лютого 2022 року, російська політика — у сенсі публічних дискусій та переговорів між політичними елітами — практично затихла. Хоча деякі дотримуються думки, що в авторитарних режимах немає проявів справжніх розбіжностей між елітами, в Росії такого точно ніколи не було. Однак на короткий час вона досягла незвичайного стану дійсно де-факто "закритого" авторитаризму, коли почалася війна та російські еліти у переважній більшості підтримали президента. Протягом кількох місяців єдина відмінність спостерігалася між елітами, що оспівують "спеціальну військову операцію", і тими, хто поводився тихіше.

Кадиров і Пригожин рішуче покінчили з цією атмосферою затишшя і тим самим продемонстрували свою відмінність від багатьох інших російських еліт, які хотіли б перечекати кризу в політичній покірності та мовчанні. Пригожин вступив у бій з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим, висуваючи небезпечні звинувачення в недостатній лояльності останнього і одночасно намагаючись переглянути на свою користь розподіл ренти. Водночас значно знизилися легітимність та авторитет таких чиновників, як міністр оборони Сергій Шойгу, що підкріплює тезу про великий вплив неформальних гравців на Путіна.

Поява військово-політичних баронів — тобто політичних постатей, які мають особистий контроль над реальними військовими ресурсами та вигідні, клієнталістські зв'язки з верхівкою виконавчої влади — є важливою зміною. Нічого такого не спостерігалося з 1990-х років. Аналогії з феодальною організацією часто недоречні, але вони підходять краще, ніж слід було б, коли думаєш про те, як концептуалізувати відносини між Путіним та збройними, політично активними васалами.

Проблеми патріотичних партій

Тоді, як більшість публічної політики Росії воєнного часу була екстраординарною і незвичайною, внутрішньопартійна політика продовжує сумно волочитися своєю чергою. Російську політику часто розглядають як фасад чи, у кращому разі, як завісу політичної реальності. Насправді так звані "системні" партії востаннє були по-справжньому актуальними в період з 2012 по 2016 рік, коли лояльні парламентарі фактично просували неліберальний законодавчий порядок денний з більшою енергією, ніж очікував чи хотів Кремль. Однак під тиском політики, що тривала з лютого до початку літа, офіційні партії в Росії знову стали рупором розбіжностей другорядних еліт.

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Повернення російських партій говорить про те, що режим ще не втратив докорінно ту форму, яку він отримав до кінця 2010-х років. Сьогодні партії діють у двох ключових напрямках.

По-перше, вони функціонують як чашки Петрі для інкубації та розробки нового креативного, неліберального законодавства. Парламентарії від правлячої партії "Єдина Росія", а також від системних опозиційних партій, таких як патріотично-ксенофобська Ліберально-демократична партія Росії та соціал-демократична партія-зомбі Сергія Миронова "Справедлива Росія – За правду", змагаються у висуванні різко антизахідницьких законопроєктів відповідно до ідеологічної орієнтації режиму. Оскільки режим прагне сформувати свій ідеологічний порядок денний, парламентарі, які не знають, чого очікувати, шукають нові та більш творчі способи продемонструвати свою лояльність та корисність. І організація Думи дійсно дозволяє амбітним політикам проявити себе через інноваційну неліберальну законотворчість, якщо вони схильні до цього.

По-друге, системна опозиція прагне сформулювати низку позицій щодо ведення війни. Оскільки підтримка війни була обов'язковою, починаючи з лютого опозиція пропонувала різні варіанти того, що називається "патріотичною" позицією. Розглянемо різницю між так званими "розсердженими" патріотами та чистими лоялістами, яке особливо відкрито видно на прикладі номінально опозиційної Комуністичної партії Російської Федерації.

Ці "розсерджені патріоти" описані в російських ЗМІ як "цілком лояльна влада діячі, які, однак, не відмовляють собі в праві публічно ставити незручні питання про проблеми, помилки і навіть невдачі під час спецоперації або, скажімо, часткової мобілізації". Зв'язок між воєнкорами та цими "розсердженими патріотами" очевидний. Насправді цей термін спочатку ставився до впливових воєнних блогерів, таких як Ігор Гіркін (Стрєлков). Однак у сфері партійної політики він має й інше значення, описуючи представників найбільшої опозиційної партії, котрі прагнуть уникнути повного поглинання країни провоєнним лоялізмом.

Однак така позиція робить "розсерджених патріотів" уразливими для нападок із боку переконаних лоялістів. Пригожин подав ще один приклад своєї активної участі в публічному політичному дискурсі, засудивши "розгніваних патріотів" партійної системи як "балакунів", яким потрібно зробити крок уперед і взяти на себе тягар, перш ніж критикувати". Суто лоялістська позиція, що виражається як партією режиму, так і керівництвом Комуністичної партії, полягає в тому, щоб просто погоджуватися з урядом, генеральним штабом і режимом загалом. Гра на ниві критики пов'язана з небезпеками, і якщо у "воєнкорів", враховуючи їхні контакти в цій галузі, бездоганна репутація, то "розсерджені патріоти" ходять по хиткішому ґрунті.

Факт, що партійна політика залишається відірваною від основного режиму, є особливістю, а не недоліком нинішнього політичного порядку. Цілком ймовірно, що протягом 2023 року спостерігатимуться спалахи ретельно спланованої незгоди та інноваційного позиціонування, і їх не слід сприймати як свідчення того, що режим ось-ось упаде. На вересень призначено великі регіональні вибори, і режим відмовився від їх повного скасування (хоча у разі погіршення ситуації на фронті всі засоби згодяться).

Російські коментатори у вітчизняній пресі та на популярних Telegram-каналах виділяють цілу низку тактичних можливостей на наступний рік. Дехто сподівається покращити бренд Ліберально-демократичної партії, щоб створити другу, лоялістсько-націоналістичну політичну партію для тих, хто більше не довіряє правлячій партії. Інші очікують, що уряд спробує остаточно поховати Комуністичну партію та її проблемних "розсерджених патріотів". Зрештою, завжди є шанс, що режим спробує провести повну, кардинальну реорганізацію системи, як пропонували політичні репортери на рік, що передував війні.

[ + – ] Оскільки підтримка війни була обов'язковою, починаючи з лютого опозиція пропонувала різні варіанти того, що називається "патріотичною" позицією Фото: iz.ru

Усе це призводить до того, що внутрішньополітична картина виявляється складнішою, ніж іноді передбачається. Росія не пішла шляхом повної, тоталітарної мобілізації чи масового, примусового політичного затишшя. Різні, критичні голоси виживають у різних форматах. Це помітно в кооптованій партійній системі, яка, проте, містить багато амбітних постатей другого плану, які бачать можливість використовувати війну для просування власної кар'єри. Ми побачимо, як це зміниться протягом року.

Огляд публічної політики авторитарного режиму воєнного часу

Внутрішньополітична ситуація у Росії безпрецедентна. Внутрішні противники режиму бігли, яке звичні союзники виявилися критичнішими, ніж очікувалося. Короткий момент майже повної закритості еліти тривав лише кілька місяців після початку війни, а нездатність Росії досягти своїх стратегічних та оперативних цілей означає, що простір для амбітних голосів різко розширився за лічені місяці.

Російська політика воєнного часу досі характеризувалася дивовижною кількістю критики з боку "яструбиного" флангу, появою військово-політичних баронів, чиї відносини з верховним правителем є якісно новими, і стійкістю підлеглої частини політичної еліти, яка продовжує творчо працювати над неліберальними цілями режиму на "патріотизм" та лояльність.

Результат дещо нагадує плюралістичніші диктатури міжвоєнної доби чи деякі бюрократично-авторитарні держави середини та кінця 20-го століття. Невеликий "прозахідний" фланг російського політичного спектра, у політичній практиці переважно представлений або професійними технократами, або буржуазним "протестним електоратом", тепер замовчується чи різко витісняється з політичного поля. Режим більше не претендує на те, щоб бути чимось іншим, крім явно, хоч і аморфно, ідеологічним, а внутрішніх стимулів для відчуття обложеної "фортеці Росія" більш ніж достатньо. Але залишається великий пласт позицій, що ретельно варіюються, всередині того, що можна назвати "авторитарним табором воєнного часу", фракційність якого зараз стримується на самому верху, але набагато динамічніша серед менш значущих еліт і того, що залишилося від громадянського суспільства.

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Такий погляд на російську публічну політику має важливі наслідки для тих, хто опікується питаннями ведення російсько-української війни. Наприклад, втрати на полі бою з російської сторони, що продовжуються, іноді інтерпретуються як поштовх до краху режиму, але, можливо, краще розуміти їх як підживлення динаміки, описаної вище — тобто подальшого зростання легітимності воєнкорів як ключових точок тиску на військове керівництво і політичного контролю над ним .

Аналогічно, незалежно від результатів бойових дій, досвід війни зміцнив суттєву політичну владу Пригожина і Кадирова, а формування загартованих у боях кадрів, які особисто віддані і асоціюються з конкретними подвигами на війні, не дасть іншим гравцям російської політики ігнорувати ці войовничі постаті. Цікаво, яке застосування знайде військове керівництво цим силам, які мають як політичну, так і бойову міць.

Збереження ж формальної партійної системи означає, що Росія буде схильна до (авторитарних) виборчих циклів, які можуть відволікати на себе увагу режиму і створювати для нього гравців електорально обумовлені стимули для проведення великих наступальних операцій. Так, тлом для російських військових кампаній стане сезон публічних політичних змагань, який настане у вересні, а також майбутні президентські вибори 2024 року.

Про автора

Джуліан Г. Воллер — доктор наук, молодший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу, професор політології в Університеті Джорджа Вашингтона та запрошений вчений Інституту європейських, російських та євразійських досліджень.