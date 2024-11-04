Кадиров злякався Путіна: чому голова Чечні оголосив про відправлення в Україну 84 тисяч бійців

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Кадиров заявив, що готовий відправити на війну в Україні 84 тисячі чеченців. Це МІФ.

Населення Чечні за даними 2024 року — 1,55 млн людей. Трохи більше ніж половини — жінки, і близько третина населення — діти до 18 років, плюс пенсіонери.Таким чином, загальна чисельність дорослого чоловічого населення складає приблизно 400-450 тисяч. Чи може Кадиров, який завжди дуже бережно ставився до чеченців на фронтах, відправити на смерть кожного пʼятого-шостого чоловіка? Щобільше, не за гроші, а добровольцями? Можливо, але тільки в тому випадку, якщо він вірить, що завтра закінчиться війна. Але чомусь, мені здається, він в це не вірить.

Звичайно, теоретично, він міг набрати якусь частину чоловіків в інших регіонах. Але уявити собі, що він це зробив настільки непомітно, що цього ніхто не бачить, мені доволі складно (84 тисячі — це тримісячна норма набору для армії РФ по всій Росії).

Що ще може спонукати Кадирова організувати таку армаду (російське угрупування на Курщині — 50 тисяч)? Тільки страх, що завтра його може знести Кремль. В це я також не вірю.

Сулейман Керімов, якому Кадиров оголосив кровну помсту Фото: ТАСС

Справді, грою в кровну помсту проти сенатора Сулеймана Керімова (нагадаю, це повʼязано з контролем за найбільшим російським маркетплейсом Wildberries) Кадиров, де-факто, підставив Путіна, і відповідь обовʼязково буде. Річ у тім, що Путін особисто обіцяв цю компанію Керімову, і Кадиров, влізши в цю історію, поставив під сумнів дії Путіна. Проте, відповідь ця буде не завтра, а як завжди в путінській моделі поведінки, з відтяжкою. Причому, це не означає звільнення чи щось подібне. Класичний приклад такого типу помсти — конфлікт Сєчін ("Роснєфть") — Улюкаєв (ексміністр економрозвитку). Сєчін добився посадки Улюкаєва, але втратив всі свої впливи за межами "Роснєфті".

На фоні всього цього почали надходити новини про облави в Чечні й навіть нищення "нелояльних". Правда, Чечня — це і так концтабір, тому все те, що ми чуємо і бачимо, вкладається в кілька гіпотез:

Кадиров остерігається помсти Путіна і тому імітує бурхливу діяльність. В логіці війни єдина ознака відданості — передача своїх людей на смерть. А значить, якусь частину чеченців він може відправити на війну. Але точно не 84 тисячі, а набагато-набагато менше;

в Кадирова загострюється параноя, особливо в контексті того, що він так чи інакше, але запустив процес транзиту влади.

Висновок простий: нам, як мінімум поки, точно не варто переживати з цього приводу.

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