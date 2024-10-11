Кадиров пішов проти Путіна. Що буде після оголошення главою Чечні "кровної помсти"

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Кровна помста Кадирова. Що це означає для російських еліт

Рамзан Кадиров пригрозив кровною помстою сенатору від Дагестана, лезгину за національністю, Сулейману Керімову. Причина помсти — нібито замовлене вбивство Кадирова. Реальна причина — як буде поділено компанію Wildberries, один із найбільших маркетплейсів в РФ.

Керімов свого часу прямо натякнув, що цю компанію йому пообіцяв особисто Путін. А це означає, що вирішення цього питання було прямою гарантією Путіна. Перестрілка в центрі Москви, коли чеченці вбили двох охоронців-інгушів, не призвела до жодних міжетнічних сутичок. Ба більше, після цих подій відбулася зустріч "старійшин" інгушів та чеченців (очолював Делімханов). Суть цієї зустрічі звелася до звинувачень інгушів в порушеннях шаріату та до ритуальних заяв про мир. Простіше кажучи, Кадиров переводив уже тоді бандитські розборки в русло мусульманського права. Заява про кровну помсту — це спроба перебити "слово Путіна" "традиційними звичаями", які є частиною пакту між Путіним та Кадировим. Кадиров демонструє оточенню і російським елітам, що він не може програти, навіть якщо він протистоїть Путіну. Просто так здатися — означає, що далі роль чеченців в "охоронному бізнесі" у всій Росії падатиме. Треба віддати належне Кадирову — він знайшов формат, який не прямо підставляє Путіна. Адже він апелює не виключно до понятійних речей, а загортає їх у традиційні проторелігійні конструкції. І тим самим виводить з-під прямого звинувачення Путіна. Звичайно, з погляду імператора, всі ці кадирівські конструкції є все-таки ультиматумом. І Путін прекрасно розуміє, що всі чекають на його реакцію. Також усі знають стиль Путіна, який тягне час, перш ніж щось вирішувати. Але варто нагадати: еліти тільки почали забувати, як Путін, давши слово не вбивати, убив Пригожина. І тут є нова історія — Путін пообіцяв Wildberries Керімову і (не) може захистити його. Путін має одночасно захистити Керімова й "задовольнити" Кадирова. Власне, від того, як він вчинить, залежатиме його репутація як імператора, людини, яка вирішує все безоглядно на умовності. Раніше в таких випадках він завжди карав обох. Правда, ступінь покарання був різним. Класичний приклад — судовий процес "Сєчін проти Улюкаєва". Улюкаєва посадили, Сєчін залишився керівником "Роснєфті", але втратив вплив. Тут ситуація складніша — Путін не може не покарати Кадирова, але як це зробити без втрат статусу-кво в Чечні, незрозуміло. Тому це початок серіалу. Довгого, але який обовʼязково завершиться або втратою впливів Кадирова, або повтореннями демаршів від низки менш впливових, але не менш нахабних гравців. Багато в чому це повторення 90-х, тільки на новому етапі розвитку і при сильнішій, та водночас корумпованішій державі. Є ще один важливий аспект: після того, як Патрушева понизили в статусі, в Росії зник інститут "координатора" силовиків, і тепер всі вони напряму підпорядковуються Путіну. Тобто, вони координуються спорадично і ситуативно. А така свобода дій має з часом привести до певних дисбалансів в репресивній (щодо економічних, а не політичних гравців) системі.

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