Кадыров пошел против Путина. Что будет после объявления главой Чечни "кровной мести"

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Кровная месть Кадырова. Что это означает для российских элит

Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана, лезгину по национальности, Сулейману Керимову. Причина мести — якобы заказное убийство Кадырова. Реальная причина — как будет разделена компания Wildberries, один из крупнейших маркетплейсов в РФ.

Керимов в свое время прямо намекнул, что эту компанию ему пообещал лично Путин. А это значит, что решение этого вопроса было прямой гарантией Путина. Перестрелка в центре Москвы, когда чеченцы убили двух охранников-ингушей, не привела ни к каким межэтническим столкновениям. Более того, после этих событий состоялась встреча "старейшин" ингушей и чеченцев (возглавлял Делимханов). Суть этой встречи свелась к обвинениям ингушей в нарушениях шариата и к ритуальным заявлениям о мире. Проще говоря, Кадыров переводил уже тогда бандитские разборки в русло мусульманского права. Заявление о кровной мести — это попытка перебить "слово Путина" "традиционными обычаями", которые являются частью пакта между Путиным и Кадыровым. Кадыров демонстрирует окружению и российским элитам, что он не может проиграть, даже если он противостоит Путину. Просто так сдаться — означает, что дальше роль чеченцев в "охранном бизнесе" по всей России будет падать. Надо отдать должное Кадырову — он нашел формат, который не прямо подставляет Путина. Ведь он апеллирует не исключительно к понятийным вещам, а заворачивает их в традиционные проторелигиозные конструкции. И, тем самым, выводит из-под прямого обвинения Путина. Конечно, с точки зрения императора, все эти кадыровские конструкции являются все-таки ультиматумом. И Путин прекрасно понимает, что все ждут его реакции. Также, все знают стиль Путина, который тянет время, прежде чем что-то решать. Но стоит напомнить: элиты только начали забывать, как Путин, дав слово не убивать, убил Пригожина. И тут есть новая история — Путин пообещал Wildberries Керимову и (не) может защитить его. Путин должен одновременно защитить Керимова и "удовлетворить" Кадырова. Собственно, от того, как он поступит, будет зависеть его репутация как императора, человека, который решает все без оглядки на условности. Раньше в таких случаях он всегда наказывал обоих. Правда, степень наказания была разной. Классический пример — судебный процесс "Сечин против Улюкаева". Улюкаева посадили, Сечин остался руководителем "Роснефти", но потерял влияние. Здесь ситуация сложнее — Путин не может не наказать Кадырова, но как это сделать без потерь статус-кво в Чечне, непонятно. Поэтому это начало сериала. Долгого, но который обязательно завершится либо потерей влияния Кадырова, либо повторениями демаршей от ряда менее влиятельных, но не менее наглых игроков. Во многом это повторение 90-х, только на новом этапе развития и при более сильном, но и более коррумпированном государстве. Есть еще один важный аспект: после того как Патрушева понизили в статусе, в России исчез институт "координатора" силовиков, и теперь все они напрямую подчиняются Путину. А значит, они координируются спорадически и ситуативно. А такая свобода действий должна со временем привести к определенным дисбалансам в репрессивной (в отношении экономических, а не политических игроков) системе.

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