"Они заказали меня": Кадыров объявил "кровную месть" трем депутатам в РФ

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что есть свидетели попыток заказать его ликвидацию. Также он посоветовал всем, кто обвиняет в стрельбе в Москве "кадыровцев", высказывать претензии сразу их главарю.

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18 сентября возле офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, полиция задержала 28 человек. Известно, что были жертвы и около 10 раненых. 9 октября лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что определенные люди старательно выставляют зачинщиками конфликта "кадыровцев".

"Если кто-то имеет претензии к "кадыровцам", то пусть высказывают их лично мне, поскольку я являюсь главным "кадыровцем". Глубоко ошибается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова следует отвечать", — подчеркнул он.

В ТАСС 10 октября передали, что во время совещания с силовиками Кадыров упомянул некоторых российских чиновников и пригрозил им.

Чеченский лидер заявил, что депутаты Госдумы РФ Ризван Курбанов и Бекхан Барахоев, а также депутат Совета федерации России Сулейман Керимов планировали его убийство.

"Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ", — сообщил Кадыров.

Он официально объявил "кровную месть" политикам, если они "не докажут обратное".

Переводчик медиа "Агентство", который является носителем чеченского языка, рассказал, что Кадыров говорил "очень путано" и оставлял незаконченными много фраз. Однако, по словам эксперта, можно сделать однозначный вывод, что речь идет именно об объявлении "кровной мести", а не лишь угрозу это сделать.

"Они заказали меня. Чтобы меня убить... Я официально говорю, я официально заявляю кровную месть Барахоеву, и если он не докажет, и Сулейману Керимову, Курбанову Ризвану. Потому что я кавказец, я чеченец. Я свое возвращаю домой", — дословно сказал Кадыров.

В СМИ напомнили, что в 2011 году лидер Чечни объявлял о полном прекращении практики "кровной мести" на территории республики. Однако в 2020-х он сам вернулся к этой традиции, и в 2022 году предлагал объявить "кровную месть" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, результаты опроса россиян показали, что количество согласных с проведением мирных переговоров растет. В то же время большинство респондентов выступили категорически против того, чтобы идти на "определенные уступки Украине".

Россиянин попытался пронести взрывчатку в управление МВД в Смоленской области РФ. Во время его задержания двое правоохранителей получили контузии.