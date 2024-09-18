"Кадыровцы" устроили перестрелку в 300 м от Кремля: есть раненые

Среди пострадавших в перестрелке возле главного офиса Wildberries в бизнес-центре "Романов Двор" оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа.

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В Москве возле офиса Wildberries 18 сентября произошла стрельба. Есть погибшие и около десяти человек получили ранения. Об этом сообщает российское медиа Mash.

Отмечалось, что днем в офис Wildberries в Москве приехали неизвестные и устроили там стрельбу. Сообщается, что компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка.

Wildberries сообщила о попытке незаконного проникновения российского бизнесмена, соучредителя компании Владислава Бакальчука с охраной в офис компании. По словам Бакальчука, на него и его команду пытались совершить нападение, когда они приехали на переговоры по остановке строительства складов компании.

В результате стрельбы огнестрельные ранения получили несколько человек. Затем сработала пожарная тревога и приехала Росгвардия.

Всех сотрудников Wildberries эвакуировали. Вместе с ними — студентов журфака МГУ — здание факультета находится рядом с центральным офисом WB.

Очевидец сказал журналистам, что прибывшие могли быть чеченцами. Несколько задержанных участников конфликта в главном офисе WB оказали сопротивление при задержании.

Среди пострадавших в перестрелке возле главного офиса Wildberries в бизнес-центре "Романов Двор" в 350 метрах от Кремля оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа. Один из них живет в Чечне и был членом бойцовского клуба Рамзана Кадырова "Ахмат". Так, пострадали бойцы смешанных единоборств Абубакар Мисцев, Умар Чичаев и Рашид Кодзев. Последний — мастер спорта, чемпион России и чемпион ВС РФ по боксу в тяжелом весе. Они были в компании Владислава Бакальчука.

Мисцев — чемпион России по всестилевому каратэ, вице-чемпион Европы по каратэ, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ.

Чичаев — чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу.

Пострадали бойцы смешанных единоборств Абубакар Мисцев и Умар Чичаев

Владислав Бакальчук ушел с территории главного офиса WB в сопровождении охраны и своего адвоката.

Всего в отдел доставили 28 человек. Правоохранители возбудили уголовное дело по трем статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".

О конфликте между супругами Бакальчук в РФ стало известно летом этого года после объявления о слиянии Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы — группой Russ.

Напомним, что 4 сентября в районе Волчанска на Харьковщине бойцы Сил обороны запеленговали группу "кадыровцев". Украинские защитники сообщили о группе из 28 "ахматовцев", которых скорее всего, будут использовать как заградительные отряды.