"Кадирівці" влаштували стрілянину за 300 м від Кремля: є поранені

Серед постраждалих у перестрілці біля головного офісу Wildberries у бізнес-центрі "Романів Двір" виявилися як мінімум три бійці MMA з Кавказу.

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У Москві біля офісу Wildberries 18 вересня сталася стрілянина. Є загиблі і близько десяти осіб зазнали поранення. Про це повідомляє російське медіа Mash.

Зазначалося, що вдень до офісу Wildberries у Москві приїхали невідомі та влаштували там стрілянину. Повідомляється, що компанія чоловіків намагалася зайти в офіс, їх не пустили. Після цього почалася сутичка.

Wildberries повідомила про спробу незаконного проникнення російського бізнесмена, співзасновника компанії Владислава Бакальчука з охороною до офісу компанії. За словами Бакальчука, на нього та його команду намагалися скоїти напад, коли вони приїхали на переговори щодо зупинення будівництва складів компанії.

Внаслідок стрілянини вогнепальні поранення дістали кілька людей. Потім спрацювала пожежна тривога та приїхала Росгвардія.

Усіх співробітників Wildberries евакуювали. Разом із ними — студентів журфаку МДУ — будівля факультету розташована поряд із центральним офісом WB.

Очевидець сказав журналістам, що ті, хто прибув, могли бути чеченцями. Декілька затриманих учасників конфлікту в головному офісі WB чинили опір при затриманні.

Серед постраждалих у перестрілці біля головного офісу Wildberries у бізнес-центрі "Романів Двір" за 350 метрів від Кремля виявилися щонайменше три бійці MMA з Кавказу. Один із них живе в Чечні і був членом бійцівського клубу Рамзана Кадирова "Ахмат". Так, постраждали бійці змішаних єдиноборств Абубакар Місцев, Умар Чичаєв та Рашид Кодзев. Останній — майстер спорту, чемпіон Росії та чемпіон ЗС РФ з боксу у важкій вазі. Вони були у компанії Владислава Бакальчука.

Місцев — чемпіон Росії з всестильового карате, віцечемпіон Європи з карате, майстер спорту Росії з панкратіону і з всестильового карате.

Чичаєв — чемпіон Європи та світу з тхеквондо, майстер спорту з кікбоксингу.

Постраждали бійці змішаних єдиноборств Абубакар Місцев і Умар Чичаєв

Владислав Бакальчук пішов із території головного офісу WB у супроводі охорони та свого адвоката.

Загалом до відділу доставили 28 осіб. Правоохоронці порушили кримінальну справу за трьома статтями "Вбивство", "Зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу" та "Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння зброї".

Про конфлікт між подружжям Бакальчуків в РФ стало відомо влітку цього року після оголошення про злиття Wildberries з найбільшим оператором зовнішньої реклами — групою Russ.

Нагадаємо, що 4 вересня в районі Вовчанська на Харківщині бійці Сил оборони запеленгували групу "кадирівців". Українські захисники повідомили про групу з 28 "ахматівців", яких радше за все, використовуватимуть як загороджувальні загони.