Возросло количество россиян, которые выступают за переговоры с Украиной, но отдавать захваченные территории не хотят

72% опрошенных поддержали бы решение Путина о прекращении войны против Украины уже на этой неделе. 72% выступают против вступления Украины в НАТО как условия для прекращения конфликта.

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В России растет количество людей, которые поддерживают проведение переговоров с Украиной для завершения военных действий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром".

Результаты свидетельствуют, что за переговоры высказались 54% респондентов, что на 5% больше, чем в июле. Также против выступили 38%, что на 4% меньше, чем в июле.

72% опрошенных поддержали бы решение президента России Владимира Путина о прекращении войны против Украины уже на этой неделе (20% высказались против). Впрочем, только 31% согласились бы на мир в обмен на возвращение Украине ее территорий (60% не согласны).

Лишь 20% готовы на любые уступки Украине, тогда как 71% не готовы.

Лучшим условием мирного соглашения является немедленное прекращение огня считают 60% респондентов, для 18% оно приемлемо, а 14% считают его неприемлемым.

По результатам опроса, неприемлемым для большинства участников считается мир с условиями возвращения захваченных территорий.

Таким образом, большинство россиян по-прежнему хотят быстрого окончания войны по текущей линии фронта, без возвращения захваченных территорий, 72% выступают против вступления Украины в НАТО как условия для прекращения конфликта.

При этом 47% считают, что война в Украине наносит больше вреда, чем пользы, тогда как 28% придерживаются противоположного мнения.

60% россиян считают, что "СВО" проходит успешно, тогда как 23% с этим не согласны.

Напомним, что социологи КМИС опросили 1 022 гражданина Украины и большинство из них не намерены выезжать из страны. Среди мужчин желают остаться 70% респондентов. 79% украинцев не согласились бы переехать в Соединенные Штаты Америки или в одну из стран Европы даже при условии, что им легко дадут гражданство.