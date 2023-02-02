Путин назвал правду "главным оружием" России (видео)

По словам президента РФ, Запад пытается "дезориентировать" молодежь, в то время как основной задачей Кремля является "сохранение России".

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Президент России Владимир Путин заявил, что "главным оружием" РФ в информационной борьбе является правда, а главная задача Кремля — обеспечить сохранение государства. Об этом Путин заявил во время встречи с представителями российских молодежных патриотических организаций в четверг, 2 февраля, сообщает "РИА Новости".

"Самое главное при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции, это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие", — сказал Путин.

Также президент РФ констатировал "обострение борьбы" с Западом в информационном поле. Путин обвинил западные страны в попытках "дезориентировать наших людей, особенно молодежь".

Кроме того, Путин назвал основную задачу руководства РФ на данный момент.

"Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления", — сказал президент РФ, добавив, что эта задача "будет решена".

Помимо этого Путин заявил, что у руководства Германии "выветривается память" о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны, однако "рядовые граждане ФРГ об этом помнят".

Напомним, в четверг Путин в ходе выступления в Волгограде в честь 80-летия Сталинградской битвы вновь намекнул на применение ядерного оружия в ответ на "угрозы" Запада.

Также мы писали, что, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, президент России Владимир Путин поставил перед ВС РФ задачу полностью захватить Донбасс до марта 2023 года.