Путін назвав правду "головною зброєю" Росії (відео)

За словами президента РФ, Захід намагається "дезорієнтувати" молодь, тоді як основним завданням Кремля є "збереження Росії".

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що "головною зброєю" РФ в інформаційній боротьбі є правда, а головне завдання Кремля — забезпечити збереження держави. Про це Путін заявив під час зустрічі з представниками російських молодіжних патріотичних організацій у четвер, 2 лютого, повідомляє "РИА Новости".

"Найголовніше під час висвітлення подій Другої світової війни, Великої Вітчизняної, під час висвітлення подій спеціальної військової операції, це правда, достовірність. Це наша найголовніша зброя", — сказав Путін.

Також президент РФ констатував "загострення боротьби" із Заходом в інформаційному полі. Путін звинуватив західні країни у спробах "дезорієнтувати наших людей, особливо молодь".

Крім того, Путін назвав основне завдання керівництва РФ станом на зараз.

"Наше головне завдання — забезпечити збереження Росії, створити умови для її розвитку поступального, для її зміцнення", — сказав президент РФ, додавши, що це завдання "буде вирішено".

Крім цього, Путін заявив, що в керівництва Німеччини "вивітрюється пам'ять" про злочини нацистів під час Другої світової війни, проте "пересічні громадяни ФРН про це пам'ятають".

Нагадаємо, у четвер Путін під час виступу у Волгограді на честь 80-річчя Сталінградської битви знову натякнув на застосування ядерної зброї у відповідь на "загрози" Заходу.

Також ми писали, що за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, президент Росії Володимир Путін поставив перед ЗС РФ завдання повністю захопити Донбас до березня 2023 року.