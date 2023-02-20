Пропагандистські слогани на чорному тлі: у РФ анонсували послання Путіна (фото, відео)

За словами російських журналістів, на вулицях Москви з'явилися "дивні банери" з датою 21 лютого. Саме в цей день президент РФ має виступити з посланням до Федеральних зборів.

Related video

У столиці Російської Федерації з'явилися банери з пропагандистськими слоганами на чорному тлі. Ймовірно, плакати є анонсом послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам, які відбудуться у вівторок, 21 лютого. Про це повідомляє російський Telegram-канал "ЧТД".

"На вулицях Москви тим часом з'явилися дивні банери з датою 21 лютого — завтра Путін виступить із посланням до Федеральних зборів", — пишуть автори каналу.

Також були опубліковані фото й відео згаданих банерів, на яких можна побачити зображення танків, військових із котиками, а також гасла, які часто використовуються російською пропагандою:

"Історія завжди повторюється";

"Дивитися та слухати";

"Сила в правді, правда за нами";

"Кордон Росії ніде не закінчується".

[ + – ] Пропагандистські банери в Москві

Останнє гасло, ймовірно, є посиланням на висловлювання Володимира Путіна семирічної давності на церемонії вручення премій Російського географічного товариства.

[ + – ] Володимир Путін на врученні премій Російського географічного товариства

Зазначимо, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін звернеться до Федеральних зборів зі щорічним посланням. Минулого року цього дня російський президент розповів про своє бачення історії, заявивши, що Україну нібито створив Ленін.

Нагадаємо, що 2 лютого під час зустрічі з представниками російських молодіжних патріотичних організацій Володимир Путін назвав правду "головною зброєю" Росії в інформаційній боротьбі.

Фокус також писав про те, що 25 січня Володимир Путін зустрівся з російськими студентами та заявив, що головною метою війни проти України є "захист самої Росії". Президент РФ також пообіцяв подумати над тим, щоб залучити студентів до "відновлення" територій України.

Ще ми писали, що 18 січня, під час заходів, присвячених 80-річчю прориву блокади Ленінграда Володимир Путін повідомив, що розпочав війну проти України, щоб її завершити й "захистити людей" на Донбасі.