"Немає іншого вибору": Путін незабаром може мобілізувати ще сотні тисяч людей, — ЗМІ

За словами журналістів, у своєму виступі 21 лютого Путін, швидше за все, доводитиме, що він не лише нібито рятує Україну від "нацизму", а й рятує саму Росію від захоплення НАТО.

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Президента РФ Володимир Путін може мобілізувати більше росіян у свою армію до вже покликаних 300 тисяч людей. Про це пише видання The New York Times із посиланням на американські спецслужби.

Журналісти пишуть, що раптовий візит президента США Джо Байдена до Києва став випробуванням для Путіна, котрий планує виступити у вівторок. Ще рік тому глава Кремля вважав, що зможе захопити Київ, прагнучи відновити імперію Петра Першого.

У матеріалі сказано, що у своєму виступі Путін, швидше за все, доводитиме, що він не лише нібито рятує Україну від "нацизму", а й рятує саму Росію від захоплення НАТО. Він майже, напевно, назве свою війну битвою за відновлення історичних земель Росії.

Видання пише, що поки що невідомо, чи вплине візит Байдена в українську столицю на Путіна. Текст, швидше за все, був підготовлений заздалегідь. Щоправда, мова стане першим зверненням до нації із 2021 року. Аналітики вважають, що минулого року він пропустив її, бо йому не вистачало добрих новин на тлі невдач Росії на фронті.

За словами журналістів, зараз багато хто очікує, що ця мова буде включати різні маніпуляції про Захід, який нібито хоче зруйнувати Росію.

"Я вважаю, що звернення президента Путіна не принесе лібералам нічого доброго", — заявив Костянтин Малофєєв, російський бізнес-магнат і відомий прихильник російського вторгнення в Україну.

За його словами, Путін нібито розуміє, що робить, тому що "у нас зараз немає іншого вибору".

При цьому Тетяна Станова, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний світ, заявив, що Путіна може бути дуже "жорстокою". Можливо, він підіграватиме так званим "яструбам", які підтримують війну з Україною і виступають за рух до "переможного кінця".

Раніше Фокус писав, що в РФ анонсували послання Путіна. За словами російських журналістів, на вулицях Москви з'явилися "дивні банери" із датою 21 лютого. Саме в цей день президент РФ має виступити з посланням до Федеральних зборів.

Ще нагадаємо, що стало відомо, що сказали Зеленський та Байден за підсумками зустрічі у Києві. Президент України заявив, що потрібно зробити все, щоб 2023 став роком перемоги. Водночас його американський колега попередив, що "на нас чекають важкі роки".