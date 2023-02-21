Российских студентов будут отправлять на войну прямиком из вузов, — ГУР (документ)

По данным украинской военной разведки, в высших учебных заведениях РФ создаются "участки оповещения", на которых учащимся будут выдавать повестки.

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В Российской Федерации готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Так, по данным ГУР, в вузах создаются "участки оповещения", которые помогут российским военкомам выдавать студентам повестки.

"В частности, руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения", — сказано в пресс-релизе ГУР.

Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Военная разведка установила, что к работе на указанных участках будут привлекать граждан, которые официально не подлежат мобилизации. При этом отмечается, что в Томском политехе в состав участков включают сотрудников без их согласия. Руководителями этих участков назначают представителей администрации вузов.

Новая волна мобилизации в России

В ГУР считают, что для проведения очередной волны мобилизации Кремлю не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленную в сентябре прошлого года "частичную" мобилизацию официально так и не завершили.

По данным военной разведки, вероятней всего, что мобилизацию проведут до 1 апреля 2023 года. При этом есть вероятность, что начало весеннего призыва могут отсрочить.

Напомним, 20 февраля газета The New York Times писала со ссылкой на американские спецслужбы о том, что президент РФ Владимир Путин может мобилизовать больше россиян в свою армию. Журналисты считают, что в своем выступлении 21 февраля российский лидер будет убеждать население, что он не только якобы спасает Украину от "нацизма", но и спасает саму Россию от захвата НАТО.

Также 20 февраля сообщалось, что Россия пытается сорвать проведение мобилизации в Украине и проводит массированные дезинформационные атаки посредством Telegram.

Ранее Фокус писал, что в РФ анонсировали послание Путина. По словам российских журналистов, на улицах Москвы появились "странные баннеры" с датой 21 февраля.