Россия запустила кампанию по срыву мобилизации в Украине, — ЦСК

По информации специалистов, в рамках кампании используются фейки с ложной интерпретацией визуальных материалов. Также к ней подключают псевдоэкспертов, которые распространяют в соцсетях слухи о незаконности мобилизации в Украине.

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Россия пытается сорвать проведение мобилизации в Украине и проводит массированные дезинформационные атаки через мессенджер Telegram. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

В частности, 17-18 февраля в соцсети была зафиксирована очередная мощная информационная атака России.

"Установлено, что в рассылке было задействовано четыре десятка учетных записей, которые разместили более 720 полностью идентичных объявлений – эти профили имеют фото, заимствованы из фотостоков или социальных сетей, и уже использовались ранее в российских бот-рассылках", — говориться в сообщении.

До 17 февраля все эти боты распространяли объявления, которые были рассчитаны на российскую аудиторию.

"В частности, наиболее продуктивный из них Егор Пелевин, на которого приходится более 10% сообщений. До этого рекламировал майнинговую компанию из Иркутска, удаленную работу в России и Telegram-канал с конвентом для взрослых", — сообщили в ЦСК.

Также в центре заявили, что российские спецслужбы направили большие усилия на срыв мобилизации в Украине после того, как Владимир Путин объявил мобилизацию в России, что способствовало массовому выезду россиян из страны. Делается это с целью показать россиянам — в Украине дела обстоят еще хуже.

Сообщается, что для манипуляций используют некоторые реальные недостатки, а также исторические травмы украинцев.

Целью такой кампании является:

создание максимально негативного фона для мобилизации;

усложнение формирования мобилизационного резерва;

деморализация и дезориентация общества;

нормализация различных форм уклонения от мобилизации;

подрыв доверия к военно-политическому руководству и авторитету ВСУ.

"Поэтому нужно помнить – противодействие мобилизации, так же как и противодействие усилению западной военной помощи, является органической частью войны против Украины. Это стоит учитывать при потреблении контента в социальных сетях", — говорится в тексте сообщения.

Напомним, 19 февраля член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что ему на заправке была вручена повестка, но сделали это представители военкомата с нарушениями. Он заявил, что на следующей неделе выслушает руководителей ВСУ, которые отвечают за мобилизацию, так как растет число ситуаций, когда военкомы наносят телесные повреждения и нарушают процедуру мобилизации.

Напомним, в Украине начали призывать на службу ограничено годных мужчин. За неявку в военкомат на медкомиссию предусмотрен штраф, а игнорирование повестки о прибытии на военную службу влечет уголовную ответственность.