Мобилизация в Украине: ограниченно годных призывают на службу, но есть условие (видео)

По словам полковника Романа Горбача, мобилизация в Украине не останавливается, идет "постоянно и без каких-либо волн". За неявку в военкомат на медкомиссию предусмотрен штраф, а игнорирование повестки о прибытии на военную службу влечет уголовную ответственность.

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Представитель командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал о мобилизации и порядке призыва на военную службу в условиях военного времени ограниченно годных мужчин. Об этом сообщает Украинская служба "Радио Свобода".

По словам военного, с 24 февраля 2022 года мобилизация идет "постоянно и без каких-либо волн".

"Части снабжения и тыловые подразделения"

Теоретически возможно, что ограниченно годных в военное время могут призвать на военную службу. Но есть ограничения: таких военнослужащих призывают только для прохождения службы в воинских частях снабжения в тыловых подразделениях.

Горбач объяснил, что на время прохождения военной службы основное рабочее место сохраняется за сотрудником, причем независимо от разновидности службы — по контракту ли или же в рамках общей мобилизации.

При поступлении на службу по контракту понадобится собрать больше документов, но относительно состояния здоровья — требования одни и те же.

Резерв военнослужащих с армейским опытом среди граждан Украины все еще остается.

"Военнослужащие, которые проходили срочную и другие виды армейской службы, в запасе еще есть. Они призываются до сих пор по мобилизации, наряду с ними призываются и те, которые прежде не служили", — пояснил военный, добавив, что последние призываются только в центры обучения или учебные части.

Подготовка для тех, кто не служил, длится как минимум месяц, а если специальность сложная — на больший срок.

[ + – ] Полковник Роман Горбач — о мобилизации, уклонистах, штрафах и уголовной ответственности

Соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ

Желающие служить есть, но сейчас добровольцев меньше, поскольку люди, твердо решившие защищать родину, стояли в очереди в военкоматы в первые месяцы войны.

К тому же, по словам военного, военную специальность можно сменить, иногда переподготовка занимает до трех месяцев.

Что будет если не прийти по повестке?

В отношении граждан, которым вручили повестки и которые не явились в военкоматы для уточнения данных, предусмотрен штраф, согласно административному кодексу.

"Если же военнообязанный уточнил свои данные, прошел медобследование, по результатам которого оказался пригодным к военной службе, и после этого получил повестку о прибытии на военную службу, и не явился, — за это уже предусмотрена уголовная ответственность", — пояснил Горбач.

Перевод в другие части

Желание военнослужащего не играет решающей роли.

"Перевод в Вооруженных силах Украины осуществляется не на основе желания военнослужащего, а на основе решения начальников, которые имеют право принимать такие кадровые решения", — уточник Горбач.

Военные, получившие инвалидность

В случае если военнослужащий получил инвалидность и все же хочет продолжить службу, то по решению комиссии, если его признают ограниченно пригодным, он может быть переведен на службу, например в вузы или же инструктором.

Напомним, что военнослужащий рассказал, что мобилизация в Украине продолжится для восполнения потерь и освоения западной техники.

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