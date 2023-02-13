Восполнение потерь и освоение техники Запада: мобилизация в Украине продолжится – боец ВСУ

Армии нужны хорошо обученные и мотивированные бойцы для работы с новым вооружением. Темпы набора в армию повысили из-за решения Владимира Путина увеличить вражеские силы, объяснил капитан 103-й бригады теробороны Александр Ганущин.

Related video

Вооруженные силы Украины нуждаются в пополнении личного состава для освоения новой западной техники и восполнения потерь. Об этом в эфире Апостроф TV 13 февраля сообщил капитан 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Ганущин.

По словам военного, из-за этих причин в Украине повышаются темпы мобилизации. Запад отправляет новую технику и чтобы ее использовать в боях, надо иметь хорошо обученных и мотивированных бойцов, умеющих с ней работать, добавил Ганущин.

"Также нужны люди, чтобы заменить потери, нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", – заявил он.

[ + – ] Темпы мобилизации в Украине существенно возросли, сказал Александр Ганущин

Государство, как сказал капитан 103-й бригады, может принуждать украинцев к выполнению закона о мобилизации в военное время, нравится им это или нет.

"Иногда сила государства заключается в легальном институте принуждения. Самое простое – это принуждение выполнять законы. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране", — прокомментировал Ганущин.

Темпы мобилизации в Украине существенно выше, чем полгода назад и во многом связаны с решением президента Владимира Путина довести до огромных цифр мобилизационный показатель в России, объяснил он.

Командование Сухопутных войск ВСУ 12 февраля заявило о возможности аннуляции повесток в военкомат. Для этого у мужчин должна быть бронь от мобилизации.

По словам начальника Печерского военкомата Сергея Калугина, украинцы могут получать повестки в любых местах, так как многие мужчины не живут по адресу прописки.

Фокус ранее писал о появлении в Украине повесток нового образца. Документы обновили после принятия новых правил постановки на воинский учет.

Адвокат Роман Симутин отмечал, что военкоматы не могут сразу объявлять в розыск уклонистов от мобилизации. Процедура осуществляется после оглашения подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва и обращения в суд.