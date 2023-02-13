Поповнення втрат та освоєння техніки Заходу: мобілізація в Україні продовжиться – боєць ЗСУ

Армії потрібні добре навчені та мотивовані бійці для роботи з новим озброєнням. Темпи набору в армію підвищили через рішення Володимира Путіна збільшити ворожі сили, пояснив капітан 103-ї бригади тероборони Олександр Ганущин.

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Збройні сили України потребують поповнення особового складу для освоєння нової західної техніки та поповнення втрат. Про це в ефірі Апостроф TV 13 лютого повідомив капітан 103-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Олександр Ганущин.

За словами військового, через ці причини в Україні підвищуються темпи мобілізації. Захід відправляє нову техніку й щоб її використовувати в боях, треба мати добре навчених і мотивованих бійців, які вміють із нею працювати, додав Ганущин.

"Також потрібні люди, щоб замінити втрати, потрібні люди для тилової служби та для служби на нулі. Тому мобілізацію однозначно буде продовжено", — заявив він.

[ + – ] Темпи мобілізації в Україні суттєво зросли, сказав Олександр Ганущин

Держава, як сказав капітан 103-ї бригади, може примушувати українців до виконання закону про мобілізацію у воєнний час, подобається їм це чи ні.

"Іноді сила держави полягає у легальному інституті примусу. Найпростіше — це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни має працювати, і саме цим займається апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватись. Інакше ті, хто не хоче, не дай Боже, продовжать жити в іншій країні", — прокоментував Ганущин.

Темпи мобілізації в Україні суттєво вищі, ніж пів року тому та багато в чому пов'язані з рішенням президента Володимира Путіна довести до величезних цифр мобілізаційний показник у Росії, пояснив він.

Командування Сухопутних військ ЗСУ 12 лютого заявило про можливість ануляції повісток у військкомат. Для цього у чоловіків має бути бронь від мобілізації.

За словами начальника Печерського військкомату Сергія Калугіна, українці можуть отримувати повістки в будь-яких місцях, оскільки багато чоловіків не живуть за адресою прописки.

Фокус раніше писав про появу в Україні повісток нового зразка. Документи оновили після ухвалення нових правил постановки на військовий облік.

Адвокат Роман Сімутін зазначав, що військкомати не можуть одразу оголошувати у розшук ухилянтів від мобілізації. Процедура здійснюється після оголошення підозри у скоєнні кримінального правопорушення за ухилення від призову та звернення до суду.