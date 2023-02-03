Штраф або в'язниця: вручення повісток у громадських місцях є цілком законним, — начальник ТЦК (відео)

За ухилення від подання облікових даних потенційного призовника притягнуть до адміністративної відповідальності. А за неявку в частину ухилянту загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

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Військовозобов'язаним громадянам України віком від 18 до 60 років можуть видавати повістки в громадських місцях, і це не суперечить законодавству. Як розповів у ході брифінгу 3 лютого начальник Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Сергій Калугін, вручення повісток на вулицях пов'язане з тим, що багато військовозобов'язаних фактично проживають не за своєю пропискою.

На питання про законність вручення повісток чоловікам призовного віку в магазинах, на вулицях, у громадському транспорті тощо Калугін відповів, що це не заборонено.

"Я можу сказати, що це не заборонено. Не всі військовозобов'язані сидять удома та чекають біля дверей, коли хтось до них прийде й вручить їм повістку", — пояснив Калугін.

Полковник зазначив, що, згідно зі ст. 65 Конституції України, захист держави та її територіальної цілісності є почесним обов'язком кожного громадянина України. Тому з 24 лютого минулого року всі військовозобов'язані мали з'явитися в територіальних центрах комплектування, надати оновлені дані, пройти військову комісію та після визначення ступеня придатності, з урахуванням відсутності відстрочки, проходити службу в лавах ЗСУ.

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Мобілізація на марші. Що не так з військкоматами та навчальними центрами ЗСУ

"Ще раз наголошую, законом не заборонено вручення повісток у громадських місцях", — сказав Калугін.

Щодо законності того, що під час вручення повісток на вулицях співробітники військкоматів вписують прізвища в порожні бланки, полковник відповів, що подібними випадками мають розбиратися правоохоронні органи.

"Існують правоохоронні органи, які мають право з'ясувати особу громадянина України та встановити категорію військовозобов'язаного. У ній — особи віком від 18 до 60 років", — зазначив Калугін.

Також полковник розповів про відповідальність так званих ухилянтів:

якщо потенційний призовник відмовляється підписувати отриману повістку, то вимоги до нього можуть донести в присутності свідків;

якщо призовник відмовляється проходити звірку облікових даних, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності;

якщо призовник пройшов комісію та не з'явився у військову частину для проходження служби в ЗСУ, то в цьому випадку йдеться про кримінальну відповідальність. Санкції ст. 336 КК України (Ухилення від призову в період воєнного стану) передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Калугін також уточнив, що на сьогодні не йдеться про якусь чергову "хвилю мобілізації". За його словами мобілізаційні заходи в країні проводяться згідно з указом президента України Володимира Зеленського №65/2022 від 24 лютого 2022 року "Про загальну мобілізацію".

[ + – ] Про вручення повісток у загальносуспільних місцях (дивитися з 05:15)

Нагадаємо, в Україні почали видавати повістки нового зразка. Як розповів начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв, наразі повістки мають нові назви військкоматів, більший перелік документів, а також у них додано згадки про відповідальність за неявку.