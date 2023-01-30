В Україні почали видавати повістки нового зразка: що змінилося

Повідомлення військовозобов'язаних має кілька відмінностей від попереднього: нова назва військкоматів, збільшення переліку документів і додавання згадки про законодавчу відповідальність за неявку.

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Після ухвалення Кабміном нових правил постановки на військовий облік в Україні почали видавати повістки нового зразка. Вони мають кілька відмінностей від попередніх. Про це повідомив начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Ігор Гусєв.

Повістки нового зразка: що змінилося?

За його словами, перший пункт зміни повістки нового зразка полягає у новій назві для військкоматів — тепер це територіальні центри.

Другим пунктом є збільшення переліку документів, які потрібно взяти із собою: до паспорта, військового квитка та приписного додався ідентифікаційний код.

Третій пункт — додавання згадки про законодавчу відповідальність, якщо військовозобов'язаний не з'явиться за повісткою у визначений час без поважної причини.

"Бувають певні причини, зокрема й визначені законодавством з яких людина може не прибути до територіального центру. А зараз уже чітко деталізували, що якщо особа не з'явилася без поважних причин, то тоді вже на неї чекає відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства", — зазначив Гусєв.

У той же час, повістки нового зразка не поширюються на відправлення до військових центрів. Вони залишаться у старому варіанті.

Нагадаємо, 29 січня представник Мінцифри Мстислав Банік розповів, що в додатку "Дія" не надсилатимуть повістки військовозобов'язаним. Однак буде введено електронний військовий квиток.

24 січня юристи пояснили, яке покарання загрожує за неявку до військкомату за повісткою. Такий вчинок карається позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років. Також у деяких випадках передбачені штрафи та адміністративна відповідальність.