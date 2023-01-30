В Украине начали выдавать повестки нового образца: что изменилось

Уведомление военнообязанных имеет несколько отличий от предыдущего: новое название военкоматов, увеличение перечня документов и добавление упоминания о законодательной ответственности за неявку.

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После принятия Кабмином новых правил постановки на воинский учет в Украине начали выдавать повестки нового образца. Они имеют несколько отличий от предыдущих. Об этом сообщил начальник Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Гусев.

Повестки нового образца: что изменилось?

По его словам, первый пункт изменения повестки нового образца состоит в новом названии для военкоматов — теперь это территориальные центры.

Вторым пунктом является увеличение перечня документов, которые нужно взять с собой: к паспорту, военному билету и прописному добавился идентификационный код.

Третий пункт — добавление упоминания о законодательной ответственности, если военнообязанный не явится по повестке в назначенное время без уважительной причины.

"Бывают определенные причины, в том числе и определенные законодательством по которым человек может не прибыть в территориальный центр. А сейчас уже четко детализировали, что если лицо не явилось без уважительных причин, то тогда уже его ждет ответственность согласно требованиям действующего законодательства", — отметил Гусев.

В то же время повестки нового образца не распространяются на отправку в военные центры. Они останутся в старом варианте.

Напомним, 29 января представитель Минцифры Мстислав Баник рассказал, что в приложении "Дія" не будут присылать повестки военнообязанным. Однако будет внедрен электронный военный билет.

24 января юристы объяснили, какое наказание грозит за неявку в военкомат по повестке. Такой поступок карается лишением свободы, сроком от трех до пяти лет. Также в некоторых случаях предусмотрены штрафы и административная ответственность.