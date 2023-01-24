Мобилизация в Украине: юристы объяснили, что грозит за неявку в военкомат по повестве

Правозащитники объясняют, что во время всеобщей мобилизации в условиях военного положения в Украине за неявку в военкомат можно получить от трех до пяти лет лишения свободы.

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Мобилизации в Украине не прекращалась, поэтому мужчины, которые проигнорировали врученную повестку и не явились в назначенное время в военкомат, могут получить от трех до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает "Юридическая сотня".

Неявка в военкомат во время всеобщей мобилизации в Украине квалифицируют как уклонение, объясняют юристы.

Поэтому, согласно со статьей номер 336 Уголовного кодекса, такой поступок карается лишением свободы, сроком от трех до пяти лет. Также в некоторых случаях предусмотрены штрафы и административная ответственность.

Мобилизация в Украине: военнообязанный не состоит на военном учете и уклоняется от него

Если мужчина еще не состоит на воинском учете, но, получив повестку, уклоняется от постановки на него, наступает административная ответственность. Суд может назначить уклонисту штраф в виде от 300 до 500 не облагаемых минимумов доходов (от 5100 до 8500 гривен, — ред.).

По решению суда штраф также может быть заменен на исправительные работы, сроком на один год.

Если же, после получения первого предупреждения от начальника Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП, — ред.) военнообязанный так и не явился, может наступить уголовная ответственность по статье 337 Уголовного кодекса. Она предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Мобилизация в Украине: постановка на военный учет в Украине

Если лицо, которое состоит на воинском учете, нарушает его правила, то ответственность наступает, согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Она предусматривает наложение штрафа от пяти (85 грн) до семи (119 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Это грозит тем военнообязанным, которые:

не явились по вызову в военкомат без уважительных причин;

не сообщили ТЦК и СП об изменении места жительства или учетных данных;

нарушили порядок прохождения учебных сборов.

В случае такого нарушения во время особого периода военнообязанные должны оплатить административный штраф в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен).

Решение о наложении штрафа принимает начальник ТЦК и СП.

Напомним, в начале января в Минобороны рассказали, что массовая мобилизация в Украине не нужна. Хотя при этом глава ведомства Алексей Резников признал — Силы обороны несут потери среди личного состава.

Фокус также писал, что мобилизация в Украине в 2023 году коснется не всех. По словам Олега Жданова, главными критерием отбора в штурмовые войска является физическое здоровье и устойчивая психика. Все остальные навыки бойцы получают в ходе тренингов