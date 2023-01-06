В Минобороны рассказали, будут ли в Украине проводить массовую мобилизацию граждан

Силы обороны, по словам министра обороны Алексея Резникова, несут потери среди личного состава, но армия пока не нуждается в большом количестве солдат.

Related video

Украина пока не нуждается в проведении массовой мобилизации, но все может поменяться из-за ситуации на фронте. Об этом 5 января в эфире национального телемарафона заявил глава Министерства обороны Алексей Резников.

По его словам, Украина несет на передовой потери среди личного состава и для восстановления потенциала боевых бригад необходим человеческий ресурс.

На сегодняшний момент, как заверяет Алексей Резников, нет необходимости проводить массовую мобилизацию, однако все может поменяться из-за ситуации на фронте.

"Мы подбираем, мы восполняем, потери тоже, к сожалению, есть… Мы восполняем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу", — продолжил глава Минобороны в эфире телемарафона.

Отдельно Резников напомнил, что с первого дня полномасштабного вторжения в Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, предусматривающая определенное количество людей, которые могут быть призваны в ряды Силы обороны для отражения агрессии РФ. Вместе с этим, военное руководство пока не применяет 100%-й потенциал по набору военнообязанных граждан.

По словам Резникова, сейчас в Украине мобилизация проводится в спокойном режиме и даже Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный подчеркивает, что страна не нуждается в большом количестве личного состава. Вместе с этим, как отмечает глава Минобороны, у армии есть потребность в вооружении, боевой технике и оснащении для военнослужащих.

"Ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент, поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, президента, Верховной Рады. Тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, и что нам нужно увеличивать мобилизацию", — резюмировал Резников.

Отметим, что в декабре Командование Сухопутных войск ВСУ заверяло, что в Украине не будут усиливать мобилизацию после Нового года.

Также сообщалось, что в канун Нового года Кабинет министров утвердил новый порядок воинского учета в Украине.