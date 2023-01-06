У Міноборони розповіли, чи проводитимуть в Україні масову мобілізацію громадян

Сили оборони, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, зазнають втрат серед особового складу, але армія поки що не потребує великої кількості солдатів.

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Україна поки що не потребує проведення масової мобілізації, але все може змінитися через ситуацію на фронті. Про це 5 січня в ефірі національного телемарафону заявив голова Міністерства оборони Олексій Резніков.

За його словами, Україна зазнає на передовій втрат серед особового складу, і для відновлення потенціалу бойових бригад необхідний людський ресурс.

На сьогодні, як запевняє Олексій Резніков, немає необхідності проводити масову мобілізацію, проте все може змінитися через ситуацію на фронті.

"Ми підбираємо, ми поповнюємо, втрати теж, на жаль, є… Ми поповнюємо втрати наших бойових бригад, якихось фахівців беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших завдань, але потреби в такій масовій мобілізації станом на сьогодні я не бачу", — продовжив голова Міноборони в ефірі телемарафону.

Окремо Резніков нагадав, що з першого дня повномасштабного вторгнення в Україні продовжує діяти загальна мобілізація, яка передбачає певну кількість людей, які можуть бути призвані до лав Сили оборони для відбиття агресії РФ. Разом із цим, військове керівництво поки не застосовує 100%-й потенціал щодо набору військовозобов'язаних громадян.

За словами Резнікова, зараз в Україні мобілізація проводиться в спокійному режимі, і навіть Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний наголошує, що країна не потребує великої кількості особового складу. Водночас, як зазначає глава Міноборони, армія має потребу в озброєнні, бойовій техніці й оснащенні для військовослужбовців.

"Ситуація може на фронті змінитися будь-яким способом у будь-який момент, тому залежно від того, як розвиватимуться події, ухвалюватиметься рішення РНБО, президента, Верховної Ради. Тоді буде це публічно, що ми збільшуємо потреби сектору безпеки й оборони і що нам треба збільшувати мобілізацію", — резюмував Резніков.

Зазначимо, що в грудні Командування Сухопутних військ ЗСУ запевняло, що в Україні не посилюватимуть мобілізацію після Нового року.

Також повідомлялося, що напередодні Нового року Кабінет міністрів затвердив новий порядок військового обліку в Україні.