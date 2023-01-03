Кабмін затвердив новий порядок військового обліку в Україні: що змінилося

Згідно з ухвалою, дипломатичні відомства повертатимуть до країни військовозобов'язаних українців, які виїхали за кордон. А всі центри зайнятості тепер подаватимуть інформацію про безробітних військовозобов'язаних у військові комісаріати.

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У п'ятницю, 30 грудня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в країні. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті відомства.

Цим документом чиновники затвердили низку змін у процедурі військового обліку.

Зокрема для звірки даних про призовників співробітники військового комісаріату тепер зможуть робити побудинковий обхід. Щоправда, для цього потрібно буде отримати офіційний дозвіл від мера, сільського чи селищного голови.

Зі свого боку, чоловіки призовного віку зможуть подавати необхідну для військкомату особисту інформацію про себе через мобільний додаток адміністративних послуг "Дія".

Також у постанові прописано взаємодію між Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних. Тобто свіжі дані про призовника автоматично передаватимуться військовим.

Постанова також передбачає, що у 2023 році приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть лише після пред'явлення військового квитка (його також можна буде пред'являти на вимогу в електронному варіанті за допомогою додатка "Дія") або після постановки на військовий облік.

Крім того, всі центри зайнятості тепер будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

До речі, жінки-лікарі чи фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

Документ також покладає на керівників підприємств обов'язок сповіщати працівників про призов.

А вестиме військовий облік військовозобов'язаних українців, які після 24 лютого виїхали з України, будуть дипломатичні відомства. Вони також мають сприяти поверненню таких громадян до нашої країни.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року Верховна Рада затвердила добровільну постановку на військовий облік для жінок. Проте нововведення не поширюватимуться на українок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність.

Також Фокус писав про те, що "ухилянти" не зможуть обіймати керівні посади на держслужбі. Пріоритет у працевлаштуванні на публічні посади, на думку антикорупціонерів, має надаватися патріотичним громадянам, які не ігнорують виклики у військкомат.