Рада затвердила добровільну постановку на військовий облік для жінок

Нововведення не поширюватимуться на українок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність.

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Верховна Рада України схвалила добровільну постановку на військовий облік для жінок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт №6482 "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" підтримали 297 парламентаріїв.

Ярослав Железняк наголосив, що документ, схвалений Верховною Радою загалом, передбачає деякі зміни. Зокрема постановка на військовий облік для жінок буде добровільною.

"Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням", — цитує Железняк порівняльну таблицю, підготовлену до другого читання.

Добровільна постановка на військовий облік для жінок не поширюватиметься на українок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність. Така категорія, якщо дозволяє стан здоров'я та вік, підлягає внесенню до реєстру військовозобов'язаних.

На момент публікації матеріалу на офіційному сайті Верховної Ради не оприлюднили порівняльну таблицю до законопроєкту №6482, в якій прописано норму про добровільну постановку на військовий облік для жінок.

Нагадаємо, що законопроєкт №6482 про добровільну постановку на військовий облік для жінок був схвалений у першому читанні 21 вересня.

Також повідомлялося, що Міноборони України анонсувало перенесення обов'язкового військового обліку для жінок на рік. Такі нововведення у відомстві пояснив тим, що фахівці доопрацьовують законопроєкт щодо норм для військовозобов'язаних українок.