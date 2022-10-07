Рада утвердила добровольную постановку на воинский учет для женщин

Нововведения не будут распространяться на украинок, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность.

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Верховная Рада Украины одобрила добровольную постановку на воинский учет для женщин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект №6482 "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" поддержали 297 парламентариев.

Ярослав Железняк подчеркнул, что документ, который был одобрен Верховной Радой в целом, предусматривает некоторые изменения. В частности, постановка на воинский учет для женщин будет добровольной.

"Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию", — цитирует Железняк сравнительную таблицу, которая была подготовлена ко второму чтению.

Добровольная постановка на воинский учет для женщин не будет распространяться на украинок, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность. Такая категория, если позволяет состояние здоровья и возраст, подлежит внесению в реестр военнообязанных.

На момент публикации материала на официальном сайте Верховной Рады не обнародовали сравнительную таблицу к законопроекту №6482, в которой прописана норма о добровольной постановке на воинский учет для женщин.

Напомним, что законопроект №6482 о добровольной постановке на воинский учет для женщин был одобрен в первом чтении 21 сентября.

Также сообщалось, что Минобороны Украины анонсировало перенос обязательного воинского учета для женщин на год. Подобные нововведения в ведомстве объяснил тем, что специалисты дорабатывают законопроект о нормах для военнообязанных украинок.