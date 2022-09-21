Рада поддержала добровольный воинский учет для женщин: но есть исключение

Нововведения не будут касаться только тех украинок, чья профессия или специальность связана с медицинской деятельностью.

Related video

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете для женщин. Об этом говорится на официальном сайте парламента.

Законопроект №6482 "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и воинской службе" поддержали 267 народных депутатов. Верховная Рада также проголосовала за подготовку документа ко второму чтению по сокращенной процедуре.

На сайте парламента опубликованы проект закона, сравнительная таблица и объяснительная записка редакцией от 26 декабря 2021 года.

Вместе с этим, как сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, депутаты поддержали законопроект с новыми формулировками. В частности, документ предусматривает добровольную постановку женщин на воинский учет.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных", — привел в пример Ярослав Железняк нововведения, которые были внесены в законопроект.

Парламентарий отметил, что добровольная постановка на воинский учет не будет затрагивать только одну категорию женщин. Речь идет об украинках, которые имеют специальность или профессию, связанную с медицинской деятельностью. Для этих женщин, по словам Железняка, постановка на воинский учет является обязательной.

Парламентарий также подтвердил, что подготовка законопроекта №6482 ко второму чтению будет проходить по сокращенной процедуре.

[ + – ] Рада в первом чтении поддержала добровольный воинский учет для женщин

Напомним, в начале сентября в Министерстве обороны сообщили о переносе на год обязательной постановки женщин на воинский учет. Замглавы ведомства Анна Маляр такие нововведения объяснила необходимостью доработать законопроект, который предусматривает добровольный учет для некоторых категорий украинок.

Также Фокус в своем материале рассказывал, станет ли добровольной постановка на воинский учет для женщин и какие специальности останутся в итоговом списке Минобороны.