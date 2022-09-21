Рада підтримала добровільний військовий облік для жінок: але є виняток

Нововведення не стосуватимуться лише тих українок, чия професія чи спеціальність пов'язані з медичною діяльністю.

Related video

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

Законопроєкт №6482 "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" підтримали 267 народних депутатів. Верховна Рада також проголосувала за підготовку документа до другого читання за скороченою процедурою.

На сайті парламенту опубліковано проєкт закону, порівняльну таблицю та пояснювальну записку редакцією від 26 грудня 2021 року.

Водночас, як повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, депутати підтримали законопроєкт із новими формулюваннями. Зокрема, документ передбачає добровільну постановку жінок на військовий облік.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних", — навів у приклад Ярослав Железняк нововведення, які були внесені до законопроєкту.

Парламентар зазначив, що добровільна постановка на військовий облік не торкатиметься лише однієї категорії жінок. Йдеться про українок, які мають спеціальність чи професію, пов'язану з медичною діяльністю. Для цих жінок, за словами Железняка, постановка на військовий облік є обов'язковою.

Парламентар також підтвердив, що підготовка законопроєкту №6482 до другого читання проходитиме за скороченою процедурою.

[ + – ] Рада у першому читанні підтримала добровільний військовий облік для жінок

Нагадаємо, на початку вересня в Міністерстві оборони повідомили про перенесення на рік обов'язкової постановки жінок на військовий облік. Заступниця голови відомства Ганна Маляр такі нововведення пояснила необхідністю доопрацювати законопроєкт, який передбачає добровільний облік для деяких категорій українок.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, чи стане добровільною постановка на військовий облік для жінок та які спеціальності залишаться у підсумковому списку Міноборони.