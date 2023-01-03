Кабмин утвердил новый порядок воинского учета в Украине: что изменилось

Согласно постановлению, дипломатические ведомства будут возвращать в страну военнообязанных украинцев, выехавших за границу. А все центры занятости теперь будут подавать информацию о безработных военнообязанных в военные комиссариаты.

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В пятницу, 30 декабря, Кабинет министров Украины принял постановление о новом порядке воинского учета в стране. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Этим документом чиновники утвердили ряд изменений в процедуре воинского учета.

В частности для сверки данных о призывниках сотрудники военного комиссариат теперь смогут делать подворовый обход. Правда для этого нужно будет получить официальное разрешение от мэра, сельского или поселкового главы.

В свою очередь мужчины призывного возраста смогут подавать необходимую для военкомата личную информацию о себе через мобильное приложение административных услуг "Дія".

Также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. То есть, свежие данные о призывнике будут автоматически передаваться военным.

Постановление также предусматривает, что в 2023 году принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления военного билета (его также можно будет предъявлять по требованию в электронном варианте с помощью приложения "Дія"), либо же после постановки на воинский учет.

Кроме того, все центры занятости теперь будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

К слову, женщины-врачи или фармацевты, не состоявшие на воинском учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Документ также возлагает на руководителей предприятий возложили обязанность оповещать работников о призыве.

А вести воинский учет военнообязанных украинцев, которые после 24 февраля выехали из Украины будут дипломатические ведомства. Они также должны способствовать возвращению таких граждан в нашу страну.

Напомним, 7 октября 2022 года Верховная Рада утвердила добровольную постановку на воинский учет для женщин. Однако нововведения не будут распространяться на украинок, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность.

Также Фокус писал о том, что "уклонисты" не смогут занимать руководящие должности на госслужбе. Приоритет в трудоустройстве на публичные должности, по мнению антикоррупционеров, должен отдаваться патриотичным гражданам, которые не игнорируют вызовы в военкомат.