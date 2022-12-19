Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли про нову хвилю і кого призиватимуть насамперед

Представник командування Сухопутних військ Роман Горбач повідомив, що темпи мобілізації в країні знизилися, а кількість людей, яких призивають на війну, залежить від ситуації на фронті.

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В Україні насамперед мобілізують людей, які мають військовий досвід, у пріоритеті — учасники АТО чи ООС. Також призивають і тих, хто не має бойового досвіду, але перед відправленням на фронт вони мають пройти навчання як мінімум протягом одного місяця. Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу.

Він уточнив, що терміни навчання бійців без досвіду залежать від спеціальності, тривалість може бути набагато більшою.

За словами Горбача, для доукомплектування підрозділів ЗСУ потрібні практично всі спеціальності. Проте найбільше призивають стрільців і танкістів.

"Але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники тощо. Потреба є у всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше", — сказав представник командування.

Чи буде нова хвиля мобілізації?

Роман Горбач розповів, що темпи мобілізації в Україні зменшилися. Однак нової хвилі призову на фронт після нового року не очікується. Він зазначив, що мобілізація у країні проводиться з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

"Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано, потім темпи постійно знижувалися, зараз вони набагато нижчі, ніж на початку", — сказав він.

За його словами, кількість людей, яких призивають на війну, залежить від ситуації на фронті. Однак усі показники є плановими та прораховуються Генштабом. Мобілізація країни проводиться планово з урахуванням проведеної мобілізації у Росії.

"Зараз ми працюємо відповідно до плану і жодних хвиль не передбачається. Ми як до нового року призиваємо, так призиватимемо і після нового року. Можливо, будуть якісь коригування у планах, але заздалегідь все прораховано", — заявив Горбач.

Нагадаємо, 16 грудня в ГУР розповіли, що мобілізація в РФ дозволить провести новий наступ в Україні. Представник розвідки Андрій Юсов вважає, що Росія має численну армію, тому ЗСУ потрібно як слід підготуватися.

15 грудня радник ОП Олексій Арестович розповів, що в лавах ЗСУ перебуває 1 млн осіб. За його словами, російське командування планує розширити своє угруповання в Україні до 400 тисяч осіб.