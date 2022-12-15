У лавах ЗСУ 1 млн осіб, іде поступова мобілізація, — Арестович (відео)

За словами радника ОП, російське командування планує розширити своє угруповання в Україні до 400 тисяч осіб. Число наступальних груп ЗС РФ, таких як у районі Бахмута, може збільшитися до п'яти.

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Радник ОП Олексій Арестович заявив, що чисельність Збройних сил України складає близько 1 млн осіб. Російське військове командування планує доповнити угруповання, яке перебуває в Україні, а це близько 170 тисяч військових, ще 200 тисячами. На додачу до всього, новий наступ ЗС РФ може супроводжуватися ударами десятків ракет по енергоінфраструктурі та ЗСУ. Про це заявив радник ОП в ефірі програми Марка Фейгіна.

За словами Арестовича, після програшу перших трьох раундів війни в кремлівського керівництва не залишилося планів "продати" російському народу певні цілі як перемогу. Серед цих цілей — утримання Криму, захоплення Луганської та Донецької області.

Тактика ЗС РФ зараз зводиться до того, щоб спрямовувати засуджених на забій, принагідно "очищаючи" російське суспільство. Арестович пояснив, що таку термінологію використовують військові РФ у приватних телефонних розмовах.

Кремль намагається мобілізувати власну промисловість і закупити озброєння в третіх країнах, в основному в Ірані, щоб використати їх "у наступному раунді".

Арестович послався на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що РФ має резерв у 200 тисяч особового складу, що є серйозним фактором, оскільки "угруповання вторгнення" становило близько 330 тисяч.

"З іншого боку, у Збройних силах України під рушницею зафіксовано близько 1 млн осіб. Тобто 200 000 (двісті тисяч) — це що? П'ята частина [російського] угруповання", — зазначив він.

Ще близько 170-150 тисяч перебувають на території України, і до них може доєднатися ще приблизно половина.

"Їх буде близько 400 тис., трохи більше 400 тис., навіть якщо всі сюди приїдуть. Нас, як і раніше, залишиться мільйон, але ми можемо домобілізуватися в разі потреби. Хоча сам Залужний заперечує таку необхідність, — сказав Арестович, додавши: — Вона поступово йде, там добирають людей за спеціальностями — окремі групи і т.д., але великої хвилі не очікується".

[ + – ] Арестович — про формування нового угруповання ЗС РФ, дивитися з 35:26

Водночас 200 тисяч людей — це певний чинник загрози, якщо їх зосередити на певних напрямках.

Арестович навів у приклад те, що в районі Бахмута перебувають 40 БТГ, або 36 тис. військовослужбовців РФ. Тобто, таких напрямів може бути ще п'ять.

Арестович називає ЗС РФ досить серйозною силою, проте, порівняно з угрупованням вторгнення, вона обмежена боєздатно.

Нагадаємо, що Залужний перерахував стратегічні завдання української армії. Насамперед, важливо не втрачати позиції та створювати резерви. Нова битва очікується на початку наступного року.

Раніше Фокус повідомляв, що Залужний назвав командувача ЗС РФ в Україні Суровікіна держимордою, генералом часів Петра Першого.