В рядах ВСУ 1 млн человек, идет постепенная мобилизация, — Арестович (видео)

По словам советника ОП, российское командование планирует расширить свою группировку в Украине до 400 тысяч человек. Число наступательных групп ВС РФ, таких как в районе Бахмута, может увеличиться до пять.

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Советник ОП Алексей Арестович заявил, что численность Вооруженных сил Украины составляет порядка 1 млн человек. Российское военное командование планирует дополнить группировку, которая находится в Украине, а это около 170 тысяч военных, еще 200 тысячами. В довершение всего, новое наступление ВС РФ может сопровождаться ударами десятков ракет по энергоинфраструктуре и ВСУ. Об этом заявил советник ОП в эфире программы Марка Фейгина.

По словам Арестовича, после проигрыша первых трех раундов войны, кремлевское руководство не оставило планов "продать" российскому народу определенные цели как победу. Среди этих целей — удержание Крыма, захват Луганской и Донецкой области.

Тактика ВС РФ сейчас сводится к тому, чтобы направлять осужденных на убой, попутно "очищая" российское общество. Арестович объяснил, что такую терминологию используют военные РФ в частных телефонных разговорах.

Кремль пытается мобилизовать собственную промышленность и закупить вооружения в третьих странах, главным образом в Иране, чтобы использовать их "в следующем раунде".

Арестович сослался на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что у РФ есть резерв в 200 тысяч личного состава, что представляется серьезным фактором, поскольку "группировка вторжения" составляла около 330 тысяч.

"С другой стороны в Вооруженных силах Украины под ружьем зафиксировано около 1 млн человек. То есть 200 000 (двести тысяч) — это что? Пятая часть [российской] группировки", — отметил он.

Еще порядка 170-150 тысяч находится на территории Украины, и к ним может добавиться еще примерно половина.

"Их будет около 400 тыс., чуть выше 400 тыс., даже если все сюда приедут. Нас по-прежнему останется миллион, но мы можем демобилизоваться в случае необходимости. Хотя сам Залужный отрицает такую необходимость", — сказал Арестович, добавив, что "она постепенненько идет, там добирают людей по специальностям — отдельные группы и т.д., но большой волны не ожидается".

[ + – ] Арестович — о формировании новой группировки ВС РФ, смотреть с 35:26

Вместе с тем, 200 тысяч человек — это определенный фактор угрозы, если их сосредоточить на определенных направлениях.

Арестович привел в пример то, что в районе Бахмута находится 40 БТГ, или 36 тыс. военнослужащих РФ. То есть таких направлений может быть еще пять.

Арестович называет ВС РФ достаточно серьезной силой, однако, по сравнению с группировкой вторжения, она ограничено боеспособна.

Напомним, что Залужный перечислил стратегические задачи украинской армии. В первую очередь, важно не терять позиции и создавать резервы. Новая битва ожидается в начале следующего года.

Ранее Фокус сообщал, что Залужный назвал командующего ВС РФ в Украине Суровикина держимордой, генералом времен Петра Первого.