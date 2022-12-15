Новая атака РФ и ПВО: Залужный назвал стратегические задачи украинской армии на войне

По словам главнокомандующего, Украине важно не терять позиций, создавать резервы и готовиться к новой битве вначале следующего года.

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У украинской армии есть несколько стратегически важных задач. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью для The Economist.

По словам Залужного, войска РФ готовятся к новым атакам. Ситуация на Донбассе непростая, а РФ может попытаться снова захватить Киев. Поэтому перед ВСУ стоят несколько задач:

удержать линию обороны и больше не терять позиций

подготовится к новой фазе войны в феврале

создание резервов в направлении Киева/Беларуси или даже на юге

противоракетная и противовоздушная оборона

Украинской армии нужно сдержать линию фронта так как освободить территорию будет в 10-15 раз сложнее, чем держать борону. Партнеры должны помочь Украине давать картину того, что происходит.

Под подготовкой к новой фазе Залужный имеет в виду умение вести бои со свежими силами и резервами. Новая фаза вторжения может произойти в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем в конце января.

Также для Украины очень важно получать средства ПВО и ПРО от защиты от российских атак.

"По моему личному мнению, я не эксперт по энергетике, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой линии. И если (энергосистема) будет разрушена… тогда жены и дети солдат начнут замерзать. И такой сценарий возможен. Каким настроением будут бойцы, можете себе представить? Без воды, света и тепла мы можем говорить о подготовке резервов для продолжения борьбы?" — поясняет Залужный.

Напомним, Залужный заявил, что Россия снова попытается захватить Киев. Для этого они бросят в боя 200-тысячное войско.

Ранее сообщалось, что Залужный назвал Суровикина держимордой из-за его схожести с генералами времен Петра Первого.