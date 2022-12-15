Нова атака РФ та ППО: Залужний назвав стратегічні завдання української армії на війні

За словами головнокомандувача, Україні важливо не втрачати позицій, створювати резерви та готуватися до нової битви на початку наступного року.

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Українська армія має кілька стратегічно важливих завдань. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю The Economist.

За словами Залужного, війська РФ готуються до нових атак. Ситуація на Донбасі є непростою, а РФ може спробувати знову захопити Київ. Тому перед ЗСУ стоять кілька завдань:

утримати лінію оборони та більше не втрачати позицій;

підготуватися до нової фази війни в лютому;

створення резервів у напрямку Києва/Білорусі або навіть на півдні;

протиракетна та протиповітряна оборона.

Українській армії треба стримати лінію фронту, оскільки звільнити територію буде в 10-15 разів складніше, ніж тримати борону. Партнери мають допомогти Україні давати картину того, що відбувається.

Під підготовкою до нової фази Залужний має на увазі вміння вести бої зі свіжими силами та резервами. Нова фаза вторгнення може статися в лютому, у кращому випадку в березні, а в найгіршому наприкінці січня.

Також для України дуже важливо отримувати засоби ППО та ПРО від захисту від російських атак.

"На мою особисту думку, я не експерт з енергетики, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій лінії. І якщо (енергосистема) буде зруйнована… тоді дружини та діти солдат почнуть замерзати. І такий сценарій можливий. У якому настрої будуть бійці, можете собі уявити? Без води, світла та тепла ми можемо говорити про підготовку резервів для продовження боротьби?" — пояснює Залужний.

Нагадаємо, Залужний заявив, що Росія знову спробує захопити Київ. Для цього вони кинуть у бій 200-тисячне військо.

Раніше повідомлялося, що Залужний назвав Суровікіна держимордою через його схожість із генералами часів Петра Першого.