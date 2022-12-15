Генерал времен Петра I: Залужный отозвался о командующем ВС РФ в Украине Суровикине

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Суровикин — это держиморда. Он дает приказ и нужно либо выполнять его, либо ты погибнешь.

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Главнокомандующий генерал Валерий Залужный заявил, что российский главнокомандующий армией генерал Сергей Суровикин является типичным представителем генерала времен Петра Великого. Об этом он заявил в интервью для The Economist.

Валерий Залужный заявил, что при всем уважении к Суровикину, он похож на командира времен Петра І.

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда (жестокий и грубый полицейский из гоголевского "Ревизора", – Фокус). Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе крышка. А мы давно поняли, что такой подход не работает", — заявил Залужный.

Также главнокомандующий заявил, что в ВСУ также были свои держиморды, которые пытались силой держать порядок, но это не работает на 100%. Важно оставаться человеком и быть лидером, быть талантливее и умнее. Именно этому придерживается Залужный. В украинской армии еще в 2014 году было так, что 21-летние лейтенанты командовали бойцами по 50-60 лет. Главнокомандующий украинской армии подчеркнул, что он доверяет своим генералам и слушает тех, кто на местах. Так как именно там есть инициатива.

Напомним, Залужный заявил, что РФ снова попытается захватить Киев. Мобилизация дала свои результаты, поэтому на войну бросят еще около 200 тысяч солдат.

Ранее Резников заявил, что с приходом Суровикина тактика РФ заключается в тотальном терроре.