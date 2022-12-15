Генерал часів Петра I: Залужний відгукнувся про командувача ЗС РФ в Україні Суровікіна

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Суровікін — це держиморда. Він віддає наказ і потрібно або виконувати його, або ти загинеш.

Related video

Головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що російський головнокомандувач армією генерал Сергій Суровікін є типовим представником генерала часів Петра Великого. Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

Валерій Залужний заявив, що за всієї поваги до Суровікіна, він схожий на командира часів Петра І.

"За всієї поваги до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра I, скажімо так, держиморда (жорстокий і грубий поліцейський з гоголівського "Ревізора", — Фокус). Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кришка. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює", — заявив Залужний.

Також головнокомандувач заявив, що в ЗСУ також були свої держиморди, які намагалися силою тримати порядок, але це не працює на 100%. Важливо залишатися людиною і бути лідером, бути талановитішим і розумнішим. Саме цього дотримується Залужний. В українській армії ще в 2014 році було так, що 21-річні лейтенанти командували бійцями по 50-60 років. Головнокомандувач української армії наголосив, що він довіряє своїм генералам і слухає тих, хто на місцях. Бо саме там є ініціатива.

Нагадаємо, Залужний заявив, що РФ знову спробує захопити Київ. Мобілізація дала свої результати, тож на війну покинуть ще майже 200 тисяч солдат.

Раніше Резніков заявив, що з приходом Суровікіна тактика РФ полягає у тотальному терорі.