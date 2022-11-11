Тотальний терор: Резніков описав нову тактику командувача ЗС РФ Суровікіна в Україні

Російські війська, за оцінками міністра оборони, використовують для обстрілу близько 40 ракет на день. Генерал армії РФ віддавав накази бомбардувати сирійське місто Алеппо. Експерти припускають, що він скористається цим досвідом.

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Новий командувач російських окупантів на війні в Україні Сергій Суровікін змінив тактику попередників на тотальний терор. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю агентству Reuters.

"Доктрину терористів" Суровікін, за словами глави Міноборони, втілює шляхом масованих бомбардувань мирних українців та об'єктів критичної інфраструктури.

"Справді, він змінив тактику. У хід пішов терор проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури з використанням крилатих ракет, реактивних снарядів та безпілотників. Йдеться про іранські БПЛА", — зауважив Резніков.

Міністр оборони визнав, що під командуванням Суровікіна окупаційні війська РФ стали дисциплінованішими і розважливішими.

[ + – ] При Суровікіні війська РФ стали дисциплінованішими і розважливішими Фото: ТАСС

"Вони не використовують для обстрілів України 1-2 ракети, як раніше. Тепер ЗС РФ запускають по 40 штук на день і чекають. А потім ще й ще", — прокоментував міністр.

"Заслуги" Сергія Суровікіна у Сирії

Зазначимо, що генерал Сергій Суровікін командував інтенсивними бомбардуваннями сирійського міста Алеппо. Британські експерти припускають, що цей досвід він може перенести на Україну.

Військово-повітряні сили РФ зрівняли місто із землею у 2016 році. Президент Росії Володимир Путін зробив Суровікіна героєм РФ за його "успіхи" у Сирії.

Правозахисники вважають Суровікіна винним у воєнних злочинах у Сирії та вбивствах цивільних. Організація Human Rights Watch заявляла, що під його командуванням ЗС РФ бомбардували лікарні в провінції Ідліб, в яких було багато дітей.

[ + – ] Військово-повітряні сили Росії розбомбили Алеппо у 2016 році Фото: Getty Images

Суровікін також схвалював застосування хімічної зброї проти цивільних у Сирії.

Зима — час відпочинку від війни

Олексій Резніков розповів про плани Збройних сил України на зиму.

"Зима уповільнить активність на полі бою для всіх сторін і це вигідно як Україні, так і Росії. Ви зможете відпочити", — наголосив він.

За цей час українські війська пройдуть навчання у Великій Британії і вийдуть на поле бою у найкращій формі, додав Резніков.

"Ми використовуємо цей час з максимальним результатом для наших збройних сил, для перегрупування, оновлення та ротації. Ми добре їх підготуємо", — сказав глава Міноборони.

Нагадаємо, що глава російських найманців "групи Вагнера" Євген Пригожин хвалив Сергія Суровікіна за його рішення відвести російські війська з правого берега Херсонської області.

Як пояснював Суровікін, після виведення окупантів із Херсона та правого берега Дніпра їх перекинуть на інші напрямки фронту для наступу.