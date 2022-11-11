Тотальный террор: Резников описал новую тактику командующего ВС РФ Суровикина в Украине

Российские войска, по оценкам министра обороны, используют для обстрелов около 40 ракет в день. Генерал армии РФ отдавал приказы бомбить сирийский город Алеппо. Эксперты допускают, что он воспользуется этим опытом.

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Новый командующий российскими оккупантами на войне в Украине Сергей Суровикин изменил тактику предшественников на тотальный террор. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью агентству Reuters.

"Доктрину террористов" Суровикин, по словам главы Минобороны, воплощает путем массированных бомбардировок мирных украинцев и объектов критической инфраструктуры.

"Действительно, он изменил тактику. В ход пошел террор против гражданского населения и объектов инфраструктуры с использованием крылатых ракет, реактивных снарядов и беспилотников. Речь идет об иранских БПЛА", — заметил Резников.

Министр обороны признал, что под командованием Суровикина оккупационные войска РФ стали более дисциплинированными и расчетливыми.

[ + – ] При Суровикине войска РФ стали дисциплинированнее и расчетливее Фото: ТАСС

"Они не используют для обстрелов Украины 1-2 ракеты, как раньше. Теперь ВС РФ запускают по 40 штук за день и ждут. А потом еще и еще", — прокомментировал министр.

"Заслуги" Сергея Суровикина в Сирии

Отметим, что генерал Сергей Суровикин командовал интенсивными бомбардировками сирийского города Алеппо. Британские эксперты допускают, что этот опыт он может перенести на Украину.

Военно-воздушные силы РФ сравняли город с землей в 2016 году. Президент России Владимир Путин сделал Суровикина героем РФ за его "успехи" в Сирии.

Правозащитники считают Суровикина виновным в военных преступлениях в Сирии и убийствах гражданских. Организация Human Rights Watch заявляла, что под его командованием ВС РФ бомбили больницы в провинции Идлиб, в которых было много детей.

[ + – ] Военно-воздушные силы России разбомбили Алеппо в 2016 году Фото: Getty Images

Суровикин также одобрял применение химического оружия против гражданских в Сирии.

Зима — время отдыха от войны

Алексей Резников рассказал о планах Вооруженных сил Украины на зиму.

"Зима замедлит активность на поле боя для всех сторон и это выгодно как Украине, так и России. Вы сможете отдохнуть", — подчеркнул он.

За это время украинские войска пройдут обучение в Великобритании и выйдут на поле боя в лучшей форме, добавил Резников.

"Мы используем это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, обновления и ротации. Мы хорошо их подготовим", — заключил глава Минобороны.

Напомним, что глава российских наемников "группы Вагнера" Евгений Пригожин хвалил Сергея Суровикина за его решение отвести российские войска с правого берега Херсонской области.

Как объяснял Суровикин, после вывода оккупантов из Херсона и правого берега Днепра их перебросят на другие направления фронта для наступления.