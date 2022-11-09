"Поступил как мужчина": глава "Группы Вагнера" похвалил командующего ВС РФ за выход из Херсона

Евгений Пригожин заявил, что операция по выводу войск всегда является сложной, а Сергею Суровикину предстоит совершить "величайшее достижение", если при этом будут минимальные потери личного состава.

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Глава российского вооруженного формирования "Группа Вагнера" Евгений Пригожин похвалил командующего оккупационными войсками на войне в Украине Сергея Суровикина за решение об отводе ВС РФ с правого берега Херсонской области. По его словам, он поступил, "как настоящий мужчина, не боящийся ответственности". Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Пригожин заявил, что Суровикин принял такое решение "организовано без страха взяв на себя всю полноту принятия решений".

Кроме того, глава "Группы Вагнера" заявляет, что операция по выводу войск всегда является сложной, а Суровикину предстоит совершить "величайшее достижение", если при этом будут минимальные потери личного состава.

"Вывод войск с минимальными потерями — величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, оно не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца", — сказал он.

Напомним, 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад Сергея Суровикина, во время которого он предложил вывести группировки российской армии с правого берега Херсонской области. Глава оборонного ведомства России согласился с его словами и отдал приказ отойти на левый берег.

После этого командующий российскими войсками заявил, что освободившиеся подразделения оккупантов будут переброшены на другие направления для наступления. Он также добавил, что решение покинуть правый берег Днепра Херсонской области "непростое, но сохранит жизни наших военных и боеспособность группировки войск".