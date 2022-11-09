"Вчинив як чоловік": глава "Групи Вагнера" похвалив командувача ЗС РФ за вихід із Херсона

Євген Пригожин заявив, що операція з виведення військ завжди є складною, а Сергій Суровікін ще має зробити "найбільше досягнення", якщо разом з цим будуть мінімальні втрати особового складу.

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Голова російського збройного формування "Група Вагнера" Євген Пригожин похвалив командувача окупаційних військ на війні в Україні Сергія Суровікіна за рішення про відведення ЗС РФ з правого берега Херсонської області. За його словами, він вчинив, "як справжній чоловік, який не боїться відповідальності". Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Пригожин заявив, що Суровікін прийняв таке рішення "організовано без страху, узявши на себе всю повноту прийняття рішень".

Крім того, глава "Групи Вагнера" заявляє, що операція з виведення військ завжди є складною, а Суровікін має ще зробити "найбільше досягнення", якщо разом з тим будуть мінімальні втрати особового складу.

"Виведення військ з мінімальними втратами — найбільше досягнення, яке має зробити Суровікін, воно не робить честі російській зброї, але підкреслює особисті риси полководця", — сказав він.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу заслухав доповідь Сергія Суровікіна, під час якої він запропонував вивести угруповання російської армії із правого берега Херсонської області. Глава оборонного відомства Росії погодився з його словами і наказав відійти на лівий берег.

Після цього командувач російських військ заявив, що звільнені підрозділи окупантів будуть перекинуті на інші напрямки для наступу. Він також додав, що рішення залишити правий берег Дніпра Херсонської області "непросте, але збереже життя наших військових та боєздатність угруповання військ".